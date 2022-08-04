快訊

北市南港晚間1395戶無預警停電 台電搶修後已全數復電

U12世界盃／陳瑞鑫敲中華隊本屆首轟 4局扣倒多明尼加

柔道亞錦賽／奪牌保證！男神楊勇緯奪銅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

神遊維多莉亞時期 SPORTMAX早春2023實驗而迷幻

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
SPORTMAX推出2023早春系列，以英國樂手PJ Harvey為繆思，展現出揉合嚴謹、詩意簡約與迷幻文化的實驗衝撞態度。圖 / SPORTMAX提供
SPORTMAX推出2023早春系列，以英國樂手PJ Harvey為繆思，展現出揉合嚴謹、詩意簡約與迷幻文化的實驗衝撞態度。圖 / SPORTMAX提供

強烈風格的音樂樂手，總能為服裝、流行文化帶來創意的靈感花火。源自MaxMara集團旗下的時裝品牌SPORTMAX推出2023早春系列，以英國樂手PJ Harvey為繆思，展現出揉合嚴謹、詩意簡約與迷幻文化的實驗衝撞態度。

全名Polly Jean Harvey的PJ Harvey，是1990年英國女子搖滾的代表性樂手之一。身兼音樂與寫作兩項才華的她，除了多次入圍美國葛萊美獎、全英音樂獎，並獲得兩座水星音樂獎（Mercury Prize），2020年時也曾推出專輯《地下希望工程》（The Hope Six Demolition Project），透過音樂呼籲人們聚焦於戰爭、飢餓、貧富殊異等議題。

由於1960、1070年代的迷幻文化，像是將觀看事物的視角變形投入了無限可能的萬花筒中，在SPORTMAX的2023 Resort早春系列中，品牌除了以PJ Harvey為靈感，並將迷幻文化注入設計，像是藉由麥角圖案與曲線勾勒著身形輪廓，時而寬鬆變形、時而優雅修長。幽默而討喜的泡泡袖與肩線，交織出本季重要的設計語彙，並以各式長大衣、長版外套具現。源自於維多莉亞時代的腰身、荷葉邊、多層次裙擺，變成了更簡約色彩的單品，並透過泡泡袖或開岔設計，一秒神遊維多莉亞時代，自由穿梭古今，實驗而迷幻。

簡約的黑白二色，在華麗的維多莉亞風格之外，注入了當代的簡約與實驗DNA。圖 / SPORTMAX提供
簡約的黑白二色，在華麗的維多莉亞風格之外，注入了當代的簡約與實驗DNA。圖 / SPORTMAX提供
SPORTMAX的2023 Resort早春系列中，藉由麥角圖案與曲線勾勒著身形輪廓，時而寬鬆變形、時而優雅修長。圖 / SPORTMAX提供
SPORTMAX的2023 Resort早春系列中，藉由麥角圖案與曲線勾勒著身形輪廓，時而寬鬆變形、時而優雅修長。圖 / SPORTMAX提供
SPORTMAX推出2023早春系列，以英國樂手PJ Harvey為繆思，展現出揉合嚴謹、詩意簡約與迷幻文化的實驗衝撞態度。圖 / SPORTMAX提供
SPORTMAX推出2023早春系列，以英國樂手PJ Harvey為繆思，展現出揉合嚴謹、詩意簡約與迷幻文化的實驗衝撞態度。圖 / SPORTMAX提供
簡約的黑白二色，在華麗的維多莉亞風格之外，注入了當代的簡約與實驗DNA。圖 / SPORTMAX提供
簡約的黑白二色，在華麗的維多莉亞風格之外，注入了當代的簡約與實驗DNA。圖 / SPORTMAX提供

品牌

延伸閱讀

賈永婕如願登小巨蛋開唱　陶晶瑩驚喊：她的歌聲可以殺死病毒

誰是大嘴巴？梅根氣貝克漢亂爆料 自己也被威廉提防

抓包！貝克漢夫婦與豪門長媳幾無社群互動 有心結？

黃宣開唱在即樂手跟人走 兼差操到濕身：我不擋人財路

相關新聞

露天拍賣、PChome商店街發起「啡嚐市集」！ 65家咖啡特色店參展

網路購物已是生活日常，大品牌結合電商平台，生活所需各種用品都能快速訂購，但街角巷弄的特色小店、獨立品牌卻在大量的網路販促...

楓糖聖代、楓糖年輪！日本「楓糖男孩」新甜點登台開賣

連續5年獲得東京車站伴手禮第一名的「The Maple Mania 楓糖男孩」，繼於今年6月正式立足台北，也將於8月5日...

自由換色還能刻字 快到Xbox Design Lab打造個人專屬遊戲控制器

看準玩家追求與眾不同，台灣微軟Xbox宣佈，玩家期盼已久的「Xbox Design Lab」無線控制器客製化服務即日起正...

蝦皮購物「8.8免運父親節」限時推咖啡、炸雞最低8元起

父親節邁入倒數4天，蝦皮購物「8.8免運父親節」攜手小米、LA NEW等88大品牌推出多款老爸入魂禮包，「碧兒泉男仕藍藻...

叫foodpanda送 免出門多款獨家中元普渡箱有BUY有保佑

中元普渡買氣持續升溫，即時外送平台foodpanda看準民眾不想東奔西跑四處採購的需求，攜手11家超商、超市、量販百貨等...

白鑽惹人愛...海瑞溫斯頓、伯爵白色鑽表 夏日閃清涼

鑽石的火光總能帶來振奮人心的雀躍能量，近期便有海瑞溫斯頓（Harry Winston）、伯爵（PIAGET）兩個高級珠寶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。