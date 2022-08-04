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神遊維多莉亞時期 SPORTMAX早春2023實驗而迷幻
強烈風格的音樂樂手，總能為服裝、流行文化帶來創意的靈感花火。源自MaxMara集團旗下的時裝品牌SPORTMAX推出2023早春系列，以英國樂手PJ Harvey為繆思，展現出揉合嚴謹、詩意簡約與迷幻文化的實驗衝撞態度。
全名Polly Jean Harvey的PJ Harvey，是1990年英國女子搖滾的代表性樂手之一。身兼音樂與寫作兩項才華的她，除了多次入圍美國葛萊美獎、全英音樂獎，並獲得兩座水星音樂獎（Mercury Prize），2020年時也曾推出專輯《地下希望工程》（The Hope Six Demolition Project），透過音樂呼籲人們聚焦於戰爭、飢餓、貧富殊異等議題。
由於1960、1070年代的迷幻文化，像是將觀看事物的視角變形投入了無限可能的萬花筒中，在SPORTMAX的2023 Resort早春系列中，品牌除了以PJ Harvey為靈感，並將迷幻文化注入設計，像是藉由麥角圖案與曲線勾勒著身形輪廓，時而寬鬆變形、時而優雅修長。幽默而討喜的泡泡袖與肩線，交織出本季重要的設計語彙，並以各式長大衣、長版外套具現。源自於維多莉亞時代的腰身、荷葉邊、多層次裙擺，變成了更簡約色彩的單品，並透過泡泡袖或開岔設計，一秒神遊維多莉亞時代，自由穿梭古今，實驗而迷幻。
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