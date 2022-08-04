神遊維多莉亞時期 SPORTMAX早春2023實驗而迷幻

強烈風格的音樂樂手，總能為服裝、流行文化帶來創意的靈感花火。源自MaxMara集團旗下的時裝品牌SPORTMAX推出2023早春系列，以英國樂手PJ Harvey為繆思，展現出揉合嚴謹、詩意簡約與迷幻文化的實驗衝撞態度。

全名Polly Jean Harvey的PJ Harvey，是1990年英國女子搖滾的代表性樂手之一。身兼音樂與寫作兩項才華的她，除了多次入圍美國葛萊美獎、全英音樂獎，並獲得兩座水星音樂獎（Mercury Prize），2020年時也曾推出專輯《地下希望工程》（The Hope Six Demolition Project），透過音樂呼籲人們聚焦於戰爭、飢餓、貧富殊異等議題。