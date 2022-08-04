受資助童變成台灣隊長 U12世界盃陳恩敲出勝利打點

熱戰中的第六屆U-12世界盃棒球賽（U12），日前由台灣隊長陳恩在第一場比賽中打出勝利打點再見安打，幫助中華隊擊敗巴拿馬並贏得預賽首勝。展望會說，陳恩從1歲開始就成為台灣世界展望會資助童至今，10年多來，展望會每年定期提供助學金及不定時的物資協助，幫助陳恩家庭紓緩經濟負擔，協助孩子健康成長、順利上學，有機會發展興趣及天賦。

展望會表示，陳恩從國小一年級接觸棒球，三年級加入校隊，四年級即是球隊主力，全家上下都相當支持，媽媽更是孩子的最大粉絲及最佳後援，只要孩子出賽，無論縣市或全國級的賽事，媽媽幾乎都跟著球隊，幫忙載送球具或載孩子到比賽場地，每場比賽更是大聲加油、打氣，鼓勵孩子打出最佳表現。此次陳恩入選U12國手，媽媽表示相當高興，也非常感謝教練給予孩子肯定。當陳恩打出再見安打時，媽媽亦在場見證這既關鍵又感動的一刻，她感動地說「看見自己孩子全力投入，努力在代表國家的世界級賽事中打出好成績，心中感動萬分更謝謝教練把陳恩教得這麼好。」

一路資助陳恩多年的資助人陳小姐表示，孩子在U12的表現她每場都有追，希望陳恩不忘初心，好好在棒球這條路上用感恩與快樂的心朝夢想前進，相信下一個台灣之光一定是他。陳小姐認為，資助陳恩是件驕傲的事，祝福孩子的每一步路都能築夢踏實、發光發亮，未來有能力也能幫助更多的人。

台灣世界展望會會長李紹齡表示，陳恩小小年紀就能扛住壓力，在關鍵時刻中打出重要一擊，真的非常不容易，更為他的家庭高興。盼望他能持續保持身體健康，快樂打球，未來擊出更多安打，為自己開創光明前程更翻轉家境，而台灣仍有許多充滿天賦，卻受限家境而欠缺機會及資源的孩子，需要各界鼎力支援，邀請民眾踴躍捐款「你我作隊，成就更好」專案，幫助弱勢青少年不只在多元化的運動教育中發展自我、成就更好未來。