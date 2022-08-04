希望家裡的貓肯賞臉！貓奴詹朴新聯名 推出毛小孩用品

台灣設計師詹朴品牌APUJAN，向來樂於嘗試推出不同領域的聯名商品。繼之前與速食業者、便利超商、航空公司等多樣化合作之後，最新攜手的是寵物生活品牌tails&me尾巴與我，雙方共同打造多款貓狗服飾、玩具，讓主人和毛小孩可以一起時尚上街。

APUJAN與tails&me本次合作共推出了5款嶄新版型寵物服飾，包含高領背心、連帽背心、緹花針織背心、刷毛背心、連帽雨衣，當中不少款式的選擇都特別考量到寵物活動的方便性與舒適度，上頭的圖樣靈感則以「飼主與寵物的探險秘密」為主軸，將想像中的他們一起在旅途中遇到的恐龍、外星人等角色都變成印花元素，甚至連寵物不小心踩到的泥巴也化為APUJAN設計常用的墨點。其他品項還有牽繩、寵物玩具、帆布袋、長傘、寵物地墊等。牽繩以相近的雙色組合呈現，玩具則提供6款，有「奇幻恐龍艾利克」、「太空人七號」、「外星來的他」等等。

以往都是為「人」設計服裝的詹朴表示本次的聯名系列的確是一大挑戰，而且考量到寵物在品種、體型、毛髮長度等等條件都有頗大差異的情況，有更多設計細節需要注意。「光從人和寵物走路使用兩隻腳和四隻腳就會對版型上造成影響，還有寵物的活動力大、皮膚更敏感等，其實有點類似於為小孩設計服飾。」而寵物玩具也需要考量貓、狗的不同使用習慣，像貓喜歡的玩具體積比較小，也特別在玩具上加入了可以放貓草的小機關，狗則是需要耐咬的材質，以及會發出聲音的設計。

本身有養貓的詹朴，透露以前曾試著讓家裡的貓穿衣服，但是好像不被接受：「我會回家再試試看，如果他們肯穿我這次設計的聯名系列，我覺得會比任何人穿去頒獎典禮還要榮幸！」也因為這次新嘗試，他說自己從tails&me這邊也學到了很多以往不熟悉的觀念，像是對寵物適合的布料、織法有更深的認識，更從形象影片中了解寵物演員的高度專業。他也持續對跨界聯名抱持樂觀開放的態度，因為對他來說，這就像是「透過不同的媒介講故事」，是一件很有挑戰與趣味的嘗試。

APUJAN X tails&me也特別舉辦了期間限定的「尾巴探險記」展覽，展出聯名系列單品。

日期：8/4(四)-8/8(一)，10:00-21:00