快訊

北市南港晚間1395戶無預警停電 台電搶修後已全數復電

U12世界盃／陳瑞鑫敲中華隊本屆首轟 4局扣倒多明尼加

柔道亞錦賽／奪牌保證！男神楊勇緯奪銅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

希望家裡的貓肯賞臉！貓奴詹朴新聯名 推出毛小孩用品

聯合報／ 記者吳曉涵／台北即時報導
詹朴與穿著他設計服飾的狗狗演員。記者沈昱嘉／攝影
詹朴與穿著他設計服飾的狗狗演員。記者沈昱嘉／攝影

台灣設計師詹朴品牌APUJAN，向來樂於嘗試推出不同領域的聯名商品。繼之前與速食業者、便利超商、航空公司等多樣化合作之後，最新攜手的是寵物生活品牌tails&me尾巴與我，雙方共同打造多款貓狗服飾、玩具，讓主人和毛小孩可以一起時尚上街。

APUJAN與tails&me本次合作共推出了5款嶄新版型寵物服飾，包含高領背心、連帽背心、緹花針織背心、刷毛背心、連帽雨衣，當中不少款式的選擇都特別考量到寵物活動的方便性與舒適度，上頭的圖樣靈感則以「飼主與寵物的探險秘密」為主軸，將想像中的他們一起在旅途中遇到的恐龍、外星人等角色都變成印花元素，甚至連寵物不小心踩到的泥巴也化為APUJAN設計常用的墨點。其他品項還有牽繩、寵物玩具、帆布袋、長傘、寵物地墊等。牽繩以相近的雙色組合呈現，玩具則提供6款，有「奇幻恐龍艾利克」、「太空人七號」、「外星來的他」等等。

以往都是為「人」設計服裝的詹朴表示本次的聯名系列的確是一大挑戰，而且考量到寵物在品種、體型、毛髮長度等等條件都有頗大差異的情況，有更多設計細節需要注意。「光從人和寵物走路使用兩隻腳和四隻腳就會對版型上造成影響，還有寵物的活動力大、皮膚更敏感等，其實有點類似於為小孩設計服飾。」而寵物玩具也需要考量貓、狗的不同使用習慣，像貓喜歡的玩具體積比較小，也特別在玩具上加入了可以放貓草的小機關，狗則是需要耐咬的材質，以及會發出聲音的設計。

本身有養貓的詹朴，透露以前曾試著讓家裡的貓穿衣服，但是好像不被接受：「我會回家再試試看，如果他們肯穿我這次設計的聯名系列，我覺得會比任何人穿去頒獎典禮還要榮幸！」也因為這次新嘗試，他說自己從tails&me這邊也學到了很多以往不熟悉的觀念，像是對寵物適合的布料、織法有更深的認識，更從形象影片中了解寵物演員的高度專業。他也持續對跨界聯名抱持樂觀開放的態度，因為對他來說，這就像是「透過不同的媒介講故事」，是一件很有挑戰與趣味的嘗試。

APUJAN X tails&me也特別舉辦了期間限定的「尾巴探險記」展覽，展出聯名系列單品。

日期：8/4(四)-8/8(一)，10:00-21:00

展場地點：PPP 時尚藝文空間（台北市中山區中山北路二段26巷2號1樓）

牽繩以藍、灰色為主調，採以雙色撞色設計，特別加入限定設計的墨點金屬配飾及專屬簽名Logo。記者沈昱嘉／攝影
牽繩以藍、灰色為主調，採以雙色撞色設計，特別加入限定設計的墨點金屬配飾及專屬簽名Logo。記者沈昱嘉／攝影
台灣設計師詹朴品牌APUJAN攜手寵物生活品牌tails&me打造聯名服飾、寵物玩具等商品。記者沈昱嘉／攝影
台灣設計師詹朴品牌APUJAN攜手寵物生活品牌tails&me打造聯名服飾、寵物玩具等商品。記者沈昱嘉／攝影
台灣設計師詹朴與tails&me尾巴與我的創辦人Vincent。記者沈昱嘉／攝影
台灣設計師詹朴與tails&me尾巴與我的創辦人Vincent。記者沈昱嘉／攝影
寵物玩具共有6款，包含「奇幻恐龍艾利克」、「太空人七號」、「外星來的他」等等。記者沈昱嘉／攝影
寵物玩具共有6款，包含「奇幻恐龍艾利克」、「太空人七號」、「外星來的他」等等。記者沈昱嘉／攝影
圖樣靈感以「飼主與寵物的探險秘密」為主軸，將想像中的他們一起在旅途中遇到的恐龍、外星人等角色都變成印花元素。記者沈昱嘉／攝影
圖樣靈感以「飼主與寵物的探險秘密」為主軸，將想像中的他們一起在旅途中遇到的恐龍、外星人等角色都變成印花元素。記者沈昱嘉／攝影
詹朴與穿著他設計服飾的狗狗演員。記者沈昱嘉／攝影
詹朴與穿著他設計服飾的狗狗演員。記者沈昱嘉／攝影
詹朴與穿著他設計服飾的狗狗演員。記者沈昱嘉／攝影
詹朴與穿著他設計服飾的狗狗演員。記者沈昱嘉／攝影

寵物 恐龍

延伸閱讀

貓咪健康就要滿足基本需求！喵星人4必備用品清單 貓奴快檢查有沒有做好

又是別人家！「超獨立幼貓」自己拿奶瓶乖乖喝奶 曬粉紅小肉球融化上萬貓奴

2貓互相凝視「進行資料傳輸」 秒站起換位雙雙倒地貓奴嚇傻：神秘儀式？

熱到分不清入口在哪？柴犬爺爺「真‧破門而入」穿牆直奔冷氣房

相關新聞

露天拍賣、PChome商店街發起「啡嚐市集」！ 65家咖啡特色店參展

網路購物已是生活日常，大品牌結合電商平台，生活所需各種用品都能快速訂購，但街角巷弄的特色小店、獨立品牌卻在大量的網路販促...

楓糖聖代、楓糖年輪！日本「楓糖男孩」新甜點登台開賣

連續5年獲得東京車站伴手禮第一名的「The Maple Mania 楓糖男孩」，繼於今年6月正式立足台北，也將於8月5日...

自由換色還能刻字 快到Xbox Design Lab打造個人專屬遊戲控制器

看準玩家追求與眾不同，台灣微軟Xbox宣佈，玩家期盼已久的「Xbox Design Lab」無線控制器客製化服務即日起正...

蝦皮購物「8.8免運父親節」限時推咖啡、炸雞最低8元起

父親節邁入倒數4天，蝦皮購物「8.8免運父親節」攜手小米、LA NEW等88大品牌推出多款老爸入魂禮包，「碧兒泉男仕藍藻...

叫foodpanda送 免出門多款獨家中元普渡箱有BUY有保佑

中元普渡買氣持續升溫，即時外送平台foodpanda看準民眾不想東奔西跑四處採購的需求，攜手11家超商、超市、量販百貨等...

白鑽惹人愛...海瑞溫斯頓、伯爵白色鑽表 夏日閃清涼

鑽石的火光總能帶來振奮人心的雀躍能量，近期便有海瑞溫斯頓（Harry Winston）、伯爵（PIAGET）兩個高級珠寶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。