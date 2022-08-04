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愛馬仕CRAFTING TIME表展近億新表襲台 要排隊的不只包

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Arceau The Three Graces木片鑲嵌與微繪工藝腕表，219萬4,800元。圖／愛馬仕提供
Arceau The Three Graces木片鑲嵌與微繪工藝腕表，219萬4,800元。圖／愛馬仕提供

愛馬仕（Hermès）自8月5日起至14日止於台北BELLAVITA旗艦店中舉辦的Crafting Time超凡腕表展，共帶來超過70只總價近億的工藝、複雜功能、以及珠寶腕表等三大領域的最新創作。現場更比照Watches and Wonders 2022瑞士日內瓦表展，重現加拿大藝術家Sabrina Ratté為愛馬仕創作的展覽空間，讓人漫步虛擬與真實間的奇幻時空。

Sabrina Ratté為愛馬仕創作的展覽空間，以2022年全新Arceau Le temps voyageur漫遊時光腕表為主軸，環形空間的地面與展櫃以暖色和藍色交錯呈現清晨、白天、夕陽三個時間點，環繞的展櫃中則以3D動畫、攝影和印刷等多重手法裝飾摻著虛構想像的世界各地風景，讓人猶如踏入24小時時區日夜顯示的表盤上，中央可旋轉的望遠鏡就像漫遊時光腕表的衛星副表盤一樣，可轉動參見不同時空的景色。

大中華藏家最愛的工藝表，展出包括傳奇大師Anita Porchet為愛馬仕創作的雙馬頭琺瑯表與陀飛輪款，太空賽馬與野生新加坡等彩漆微縮彩繪新作，以及今年品牌以晶圓光刻手法用黃金離子沈澱出表盤圖案的Cape Cod夕陽餘暉膠囊系列。珠寶表焦點包括全場最高價的Faubourg Polka Haute Joaillerie Cuff頂級珠寶鍊表，Galop d' Hermès以品牌新開發的神秘鑲嵌法讓金屬幾乎完全消失，還有Arceau系列首次開蓋設計的撒馬爾罕馬頭腕表，在銀曜石表蓋上正反面都鑲嵌鑽石讓人產生趣味的透視。今年重點Arceau Le temps voyageur漫遊時光腕表，除了早先發表的黑色與藍色款，此次也有白色珍珠母貝面的新作一起登台，不過品牌表示這枚預計球球年底才會上市的新作，年初一曝光就反應熱烈，目前台灣詢問度已超越原訂配額。

事實上，昨日發表的愛馬仕2022年上半年財報中，鐘表部門持續大幅度成長，在重要的大中華市場因疫情關店的狀況下，仍締造年成長55%的優異成績。品牌表示因為近年來持續拓展不同價位帶的男女表款，目前高階工藝表與常賣目錄款在台灣的成績平分秋色，除了備受期待的Arceau Le temps voyageur漫遊時光腕表，去年推出的休閒運動男表H08也熱銷到缺貨，在品牌擴廠提升產能同時仍供不應求，和女包一樣都是要排隊等待的。

漫遊時光展區以暖色和藍色交錯呈現清晨、白天、夕陽三個時間點。圖／愛馬仕提供
漫遊時光展區以暖色和藍色交錯呈現清晨、白天、夕陽三個時間點。圖／愛馬仕提供
Faubourg Polka Haute Joaillerie Cuff 頂級珠寶鍊表，1,896萬9,700元。圖／愛馬仕提供
Faubourg Polka Haute Joaillerie Cuff 頂級珠寶鍊表，1,896萬9,700元。圖／愛馬仕提供
Arceau The Three Graces木片鑲嵌與微繪工藝腕表，219萬4,800元。圖／愛馬仕提供
Arceau The Three Graces木片鑲嵌與微繪工藝腕表，219萬4,800元。圖／愛馬仕提供
展區之一的時間工匠桌，以互動方式讓參觀者探索5大工藝。圖／愛馬仕提供
展區之一的時間工匠桌，以互動方式讓參觀者探索5大工藝。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Crafting Time超凡腕表展自8 月 5 日起至 14日止於台北BELLAVITA專賣店中舉辦。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Crafting Time超凡腕表展自8 月 5 日起至 14日止於台北BELLAVITA專賣店中舉辦。圖／愛馬仕提供
Arceau Lift Tourbillon Repetition Minutes So Black飛行陀飛輪三問腕表，約784萬7,900元。圖／愛馬仕提供
Arceau Lift Tourbillon Repetition Minutes So Black飛行陀飛輪三問腕表，約784萬7,900元。圖／愛馬仕提供
Arceau Lift Tourbillon Repetition Minutes So Black飛行陀飛輪三問腕表，約784萬7,900元。圖／愛馬仕提供
Arceau Lift Tourbillon Repetition Minutes So Black飛行陀飛輪三問腕表，約784萬7,900元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Crafting Time超凡腕表展自8 月 5 日起至 14日止於台北BELLAVITA專賣店中舉辦。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Crafting Time超凡腕表展自8 月 5 日起至 14日止於台北BELLAVITA專賣店中舉辦。圖／愛馬仕提供
漫遊時光展區中央猶如望遠鏡的萬花筒以物理方式創造數位宇宙的視覺錯覺。圖／愛馬仕提供
漫遊時光展區中央猶如望遠鏡的萬花筒以物理方式創造數位宇宙的視覺錯覺。圖／愛馬仕提供
定價近1,800萬元的Faubourg Polka Haute Joaillerie Cuff頂級珠寶鍊表為此次展出單價最高表款。圖／愛馬仕提供
定價近1,800萬元的Faubourg Polka Haute Joaillerie Cuff頂級珠寶鍊表為此次展出單價最高表款。圖／愛馬仕提供

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