愛馬仕CRAFTING TIME表展近億新表襲台 要排隊的不只包

愛馬仕(Hermès)自8月5日起至14日止於台北BELLAVITA旗艦店中舉辦的Crafting Time超凡腕表展,共帶來超過70只總價近億的工藝、複雜功能、以及珠寶腕表等三大領域的最新創作。現場更比照Watches and Wonders 2022瑞士日內瓦表展,重現加拿大藝術家Sabrina Ratté為愛馬仕創作的展覽空間,讓人漫步虛擬與真實間的奇幻時空。

Sabrina Ratté為愛馬仕創作的展覽空間,以2022年全新Arceau Le temps voyageur漫遊時光腕表為主軸,環形空間的地面與展櫃以暖色和藍色交錯呈現清晨、白天、夕陽三個時間點,環繞的展櫃中則以3D動畫、攝影和印刷等多重手法裝飾摻著虛構想像的世界各地風景,讓人猶如踏入24小時時區日夜顯示的表盤上,中央可旋轉的望遠鏡就像漫遊時光腕表的衛星副表盤一樣,可轉動參見不同時空的景色。

大中華藏家最愛的工藝表,展出包括傳奇大師Anita Porchet為愛馬仕創作的雙馬頭琺瑯表與陀飛輪款,太空賽馬與野生新加坡等彩漆微縮彩繪新作,以及今年品牌以晶圓光刻手法用黃金離子沈澱出表盤圖案的Cape Cod夕陽餘暉膠囊系列。珠寶表焦點包括全場最高價的Faubourg Polka Haute Joaillerie Cuff頂級珠寶鍊表,Galop d' Hermès以品牌新開發的神秘鑲嵌法讓金屬幾乎完全消失,還有Arceau系列首次開蓋設計的撒馬爾罕馬頭腕表,在銀曜石表蓋上正反面都鑲嵌鑽石讓人產生趣味的透視。今年重點Arceau Le temps voyageur漫遊時光腕表,除了早先發表的黑色與藍色款,此次也有白色珍珠母貝面的新作一起登台,不過品牌表示這枚預計球球年底才會上市的新作,年初一曝光就反應熱烈,目前台灣詢問度已超越原訂配額。