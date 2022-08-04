愛馬仕CRAFTING TIME表展近億新表襲台 要排隊的不只包
愛馬仕（Hermès）自8月5日起至14日止於台北BELLAVITA旗艦店中舉辦的Crafting Time超凡腕表展，共帶來超過70只總價近億的工藝、複雜功能、以及珠寶腕表等三大領域的最新創作。現場更比照Watches and Wonders 2022瑞士日內瓦表展，重現加拿大藝術家Sabrina Ratté為愛馬仕創作的展覽空間，讓人漫步虛擬與真實間的奇幻時空。
Sabrina Ratté為愛馬仕創作的展覽空間，以2022年全新Arceau Le temps voyageur漫遊時光腕表為主軸，環形空間的地面與展櫃以暖色和藍色交錯呈現清晨、白天、夕陽三個時間點，環繞的展櫃中則以3D動畫、攝影和印刷等多重手法裝飾摻著虛構想像的世界各地風景，讓人猶如踏入24小時時區日夜顯示的表盤上，中央可旋轉的望遠鏡就像漫遊時光腕表的衛星副表盤一樣，可轉動參見不同時空的景色。
大中華藏家最愛的工藝表，展出包括傳奇大師Anita Porchet為愛馬仕創作的雙馬頭琺瑯表與陀飛輪款，太空賽馬與野生新加坡等彩漆微縮彩繪新作，以及今年品牌以晶圓光刻手法用黃金離子沈澱出表盤圖案的Cape Cod夕陽餘暉膠囊系列。珠寶表焦點包括全場最高價的Faubourg Polka Haute Joaillerie Cuff頂級珠寶鍊表，Galop d' Hermès以品牌新開發的神秘鑲嵌法讓金屬幾乎完全消失，還有Arceau系列首次開蓋設計的撒馬爾罕馬頭腕表，在銀曜石表蓋上正反面都鑲嵌鑽石讓人產生趣味的透視。今年重點Arceau Le temps voyageur漫遊時光腕表，除了早先發表的黑色與藍色款，此次也有白色珍珠母貝面的新作一起登台，不過品牌表示這枚預計球球年底才會上市的新作，年初一曝光就反應熱烈，目前台灣詢問度已超越原訂配額。
事實上，昨日發表的愛馬仕2022年上半年財報中，鐘表部門持續大幅度成長，在重要的大中華市場因疫情關店的狀況下，仍締造年成長55%的優異成績。品牌表示因為近年來持續拓展不同價位帶的男女表款，目前高階工藝表與常賣目錄款在台灣的成績平分秋色，除了備受期待的Arceau Le temps voyageur漫遊時光腕表，去年推出的休閒運動男表H08也熱銷到缺貨，在品牌擴廠提升產能同時仍供不應求，和女包一樣都是要排隊等待的。
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