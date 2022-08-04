浪琴聯手2022大英國協運動會 人氣款「浪鬼」彩虹變身

運動總給人活力、希望與能量。浪琴（Longines）宣布成為今年2022年伯明翰大英國協運動會官方合作與官方計時夥伴，同時並將旗下人氣款、有「浪鬼」之稱的深海征服者潛水表以「彩虹」變身，推出聯名紀念表款。

浪琴過往常參與馬賽、馬術等活動，而本次更與大會中體操、田徑、桌球與七人制橄欖球等賽事合作，進而在開幕活動時向所有的國際賓客、賽事運動選手致意，其中並包含了澳洲輪椅網球運動員Dylan Alcott，以及中長跑的傑出跑者Peter Bol。

而浪琴為了大會，也將旗下經典的深海征服者（HydroConquest）系列推出「第22屆大英國協運動會紀念腕表」特別版，表款除了具備300米防水性能、精鋼表殼、時間與日期顯示功能，黑色表圈的數字則改為彩色的超級夜光塗料，全球限量2,022只。