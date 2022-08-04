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最具質感的紳士保養！SABON臉部新品 讓老爸也能回春

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
SABON紳士系列推出臉部新品。圖／SABON提供
SABON紳士系列推出臉部新品。圖／SABON提供

父親節將至，想為老爸打造出完美的紳士風格嗎？SABON日前推出紳士沐浴油與身體磨砂膏，馬上成為銷售冠軍，在父親節前夕，SABON更推出紳士臉部保養，包括二合一臉部純淨磨砂膏、紳士臉部保濕乳液，讓男人可以輕鬆完成臉部清潔、去角質、保濕。

SABON紳士系列的香味清新而有深度，前調以佛手柑，揉合綠葉香氣，展現出優雅感，中調交織著白雪松與白花芬芳，呈現男人細膩的一面，尾韻融合柑苔調、廣藿香和檀香，專屬於紳士的迷人層次。

臉部新品SABON臉部磨砂膏，一次就能完成洗臉與去角質，洗後臉部光滑柔嫩，沒有緊繃與乾澀感。紳士臉部保濕乳液能保濕、舒緩、修護肌膚，清爽好吸收。

單筆消費滿2,500元，可請美容顧問以禮盒包裝，未滿2,500元，也可以SABON品牌襯紙與緞帶為父親節禮物獻上美麗包裝。

SABON紳士系列臉部磨砂膏、身體磨砂膏。圖／SABON提供
SABON紳士系列臉部磨砂膏、身體磨砂膏。圖／SABON提供
SABON紳士系列臉部磨砂膏。圖／SABON提供
SABON紳士系列臉部磨砂膏。圖／SABON提供

父親節 沐浴

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