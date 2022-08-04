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OKmart父親節 「莊園級美式咖啡、拿鐵」同品項買2送2

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
8月8日父親節當天至OKmart全台門市購買莊園級美式咖啡、拿鐵可享同品項買2送2。圖／OKmart提供
8月8日父親節當天至OKmart全台門市購買莊園級美式咖啡、拿鐵可享同品項買2送2。圖／OKmart提供

即將到來的父親節，OKmart為體恤辛勞的爸爸們規畫一系列優惠活動，從咖啡、保健品都含括在內，8月8日父親節當天至全台門市購買莊園級美式咖啡、拿鐵可享同品項買2送2，且不限冰熱；另外，8月8日持悠遊卡至全台門市購買莊園級美式咖啡、拿鐵也可享同品項第2杯10元。

OKmart專屬的OKApp即日起至8月8日推出「爸氣食足」主題活動，包括「CHiiiiiiiii奇動能量飲益氣加強配方235ml」6罐特價150元、「愛之味純濃燕麥天然原味290ml」10瓶優惠價240元、「桂格喝的燕麥（原味）290ml」10瓶優惠價240元、「桂格養氣人蔘禮盒（60ml X 8入）」特價479元、「白蘭氏雙認證雞精禮盒（70g X 12入）」特價779元、「白蘭氏旭沛蜆精（60ml X 6入）」特價294元、「桂格原味水解雞精（68ml X 6入）」特價234元；幫爸爸顧面子的「舒適超鋒3刀片輕便刀」3件特價279元。

OKmart專屬的OKApp即日起至8月8日推出「爸氣食足」主題活動，「愛之味純濃燕麥天然原味290ml」10瓶優惠價240元。圖／OKmart提供
OKmart專屬的OKApp即日起至8月8日推出「爸氣食足」主題活動，「愛之味純濃燕麥天然原味290ml」10瓶優惠價240元。圖／OKmart提供
OKmart專屬的OKApp即日起至8月8日推出「爸氣食足」主題活動，「CHiiiiiiiii奇動能量飲益氣加強配方235ml」6罐特價150元。圖／OKmart提供
OKmart專屬的OKApp即日起至8月8日推出「爸氣食足」主題活動，「CHiiiiiiiii奇動能量飲益氣加強配方235ml」6罐特價150元。圖／OKmart提供
OKmart專屬的OKApp即日起至8月8日推出「爸氣食足」主題活動，「白蘭氏旭沛蜆精（60ml X 6入）」特價294元。圖／OKmart提供
OKmart專屬的OKApp即日起至8月8日推出「爸氣食足」主題活動，「白蘭氏旭沛蜆精（60ml X 6入）」特價294元。圖／OKmart提供
OKmart專屬的OKApp即日起至8月8日推出「爸氣食足」主題活動，「桂格喝的燕麥（原味）290ml」10瓶優惠價240元。圖／OKmart提供
OKmart專屬的OKApp即日起至8月8日推出「爸氣食足」主題活動，「桂格喝的燕麥（原味）290ml」10瓶優惠價240元。圖／OKmart提供
OKmart專屬的OKApp即日起至8月8日推出「爸氣食足」主題活動，「桂格原味水解雞精（68ml X 6入）」特價234元。圖／OKmart提供
OKmart專屬的OKApp即日起至8月8日推出「爸氣食足」主題活動，「桂格原味水解雞精（68ml X 6入）」特價234元。圖／OKmart提供
8月8日父親節當天持悠遊卡至OKmart全台門市購買莊園級美式咖啡、拿鐵可享同品項第2杯10元。圖／OKmart提供
8月8日父親節當天持悠遊卡至OKmart全台門市購買莊園級美式咖啡、拿鐵可享同品項第2杯10元。圖／OKmart提供
OKmart專屬的OKApp即日起至8月8日推出「爸氣食足」主題活動，「桂格養氣人蔘禮盒（60ml X 8入）」特價479元。圖／OKmart提供
OKmart專屬的OKApp即日起至8月8日推出「爸氣食足」主題活動，「桂格養氣人蔘禮盒（60ml X 8入）」特價479元。圖／OKmart提供

咖啡 雞精 父親節

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