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華山義大利怪美展祭出超優惠 設計系學生帶「學生證」藝FUN暑假

聯合新聞網／ 聯合數位文創
主辦單位更針對相關領域學生祭出票券折扣與四人同行優惠。圖／聯合數位文創提供
主辦單位更針對相關領域學生祭出票券折扣與四人同行優惠。圖／聯合數位文創提供

暑假進入下半場，文創園區湧入學生觀展，台北華山展覽紛紛祭出限定優惠。來自歐洲的巡迴展「義大利怪美殿堂特展TOILETPAPER: The Studio」盛大展出中，以超現實風格著稱的《TOILETPAPER》雜誌被譽為當代美學的重要作品，藝術、設計領域工作者紛紛前來朝聖，主辦單位更針對相關領域學生祭出票券折扣與四人同行優惠。

義大利怪美殿堂特展巡迴於今年暑期抵達台灣，展間內天馬行空的鮮豔圖像源自一本本紙本雜誌《TOILETPAPER》。雜誌創作者之一的Maurizio Cattelan，用一根貼在牆壁上的香蕉作品聞名全球，打破了眾人對當代藝術作品的想像。與搭檔攝影大師Pierpaolo Ferrari共同的創作，全篇充滿色彩怪誕的圖像，運用毫無邏輯的生活物件組合，彰顯對於消費主義的反思與嘲諷。由平面雜誌實體化的六大展區吸引設計創作者前來觀展，一探在超現實空間中諷喻社會的可能性。

主辦單位方針對設計領域學生祭出優惠：即日起，週一至週五於現場購票時，出示設計、藝術相關科系學生證，即可享活動票 330元，四人同行還可享一人免費優惠。展覽期間從2022年06月25日至2022年09月18日，於華山1914文化創意產業園區東2D館展出。購票請上udn售票網

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