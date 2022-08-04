復刻才是王道！New Balance、PUMA搶手潮鞋取材90年代經典設計

PUMA的Rider系列，從一開始就是將品牌過往經典鞋款，重新詮釋賦予當代的美學與材質，讓受歡迎的設計，再度回歸市場，因而備受矚目。而New Balance也是緊扣復刻精神，還攜手韓國街牌thisisneverthat®聯名，推出利用90年代鞋履輪廓為基礎的1906R跑鞋。

全新Rider FV鞋款，便是PUMA將90年代熱銷系列鞋履，加入街頭運動元素，帶來嶄新的面貌。使用輕量耐磨大底材質搭配舒適Rider Foam海綿，加入獨特減震顆粒式鞋底，能有效吸收雙腳落地時地面的反向回震，舒適度升級。鞋後跟大膽改以稜角方邊裁型呈現，創造前衛視覺；鞋面採用尼龍為基底包覆，鞋尖及後跟拼接上質感麂皮，最後再以皮革於鞋側畫上招牌彎刀並覆蓋於鞋帶孔處，透過多重異材質及色彩勾畫出質感層次，最後於鞋側嵌入TPU立體Logo字樣方塊，再次致敬經典。

New Balance與韓國街牌thisisneverthat®合作發表聯名「2022 DOWNTOWN RUN」系列。圖／New Balance提供

而New Balance也不落人後，繼成功以2002R慢跑鞋攻佔廣大鞋迷鞋櫃之後，再次為復刻鞋履回歸市場舖路。與韓國街牌thisisneverthat®合作發表聯名「2022 DOWNTOWN RUN」系列。除了運動服飾外，更致敬了2010年問世的經典跑鞋1906，推出改版新作1906R。New Balance以經典灰白色為主調，搭配透氣網眼與皮革包覆鞋身，更以流線的銀邊拼接勾勒輪廓，仿舊處理的大底呼應著復刻懷舊感。

PUMA Rider FV鞋2,980元。圖／PUMA提供

PUMA Rider FV鞋2,980元。圖／PUMA提供