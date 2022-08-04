快訊

北市南港晚間1395戶無預警停電 台電搶修後已全數復電

U12世界盃／陳瑞鑫敲中華隊本屆首轟 4局扣倒多明尼加

柔道亞錦賽／奪牌保證！男神楊勇緯奪銅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

復刻才是王道！New Balance、PUMA搶手潮鞋取材90年代經典設計

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
PUMA將90年代熱銷系列鞋履，加入街頭運動元素，打造全新Rider FV鞋款。圖／PUMA提供
PUMA將90年代熱銷系列鞋履，加入街頭運動元素，打造全新Rider FV鞋款。圖／PUMA提供

PUMA的Rider系列，從一開始就是將品牌過往經典鞋款，重新詮釋賦予當代的美學與材質，讓受歡迎的設計，再度回歸市場，因而備受矚目。而New Balance也是緊扣復刻精神，還攜手韓國街牌thisisneverthat®聯名，推出利用90年代鞋履輪廓為基礎的1906R跑鞋。

全新Rider FV鞋款，便是PUMA將90年代熱銷系列鞋履，加入街頭運動元素，帶來嶄新的面貌。使用輕量耐磨大底材質搭配舒適Rider Foam海綿，加入獨特減震顆粒式鞋底，能有效吸收雙腳落地時地面的反向回震，舒適度升級。鞋後跟大膽改以稜角方邊裁型呈現，創造前衛視覺；鞋面採用尼龍為基底包覆，鞋尖及後跟拼接上質感麂皮，最後再以皮革於鞋側畫上招牌彎刀並覆蓋於鞋帶孔處，透過多重異材質及色彩勾畫出質感層次，最後於鞋側嵌入TPU立體Logo字樣方塊，再次致敬經典。

New Balance與韓國街牌thisisneverthat®合作發表聯名「2022 DOWNTOWN RUN」系列。圖／New Balance提供
New Balance與韓國街牌thisisneverthat®合作發表聯名「2022 DOWNTOWN RUN」系列。圖／New Balance提供

而New Balance也不落人後，繼成功以2002R慢跑鞋攻佔廣大鞋迷鞋櫃之後，再次為復刻鞋履回歸市場舖路。與韓國街牌thisisneverthat®合作發表聯名「2022 DOWNTOWN RUN」系列。除了運動服飾外，更致敬了2010年問世的經典跑鞋1906，推出改版新作1906R。New Balance以經典灰白色為主調，搭配透氣網眼與皮革包覆鞋身，更以流線的銀邊拼接勾勒輪廓，仿舊處理的大底呼應著復刻懷舊感。

PUMA Rider FV鞋2,980元。圖／PUMA提供
PUMA Rider FV鞋2,980元。圖／PUMA提供

PUMA Rider FV鞋2,980元。圖／PUMA提供
PUMA Rider FV鞋2,980元。圖／PUMA提供

New Balance與thisisneverthat聯名1906R鞋，5,080元。圖／New Balance提供
New Balance與thisisneverthat聯名1906R鞋，5,080元。圖／New Balance提供

品牌

延伸閱讀

女拔延長線差點遭電死 腳底「塑膠物」救回一命

500Young青年論壇／台灣愛丁頓行銷總監劉姿瓘 五感設計思考「分享」成王道

陳芳語踩PALLADIUM鞋辣秀美腿 首度同台「美秀集團」就爽收演唱會門票

網球／小威廉絲後第一人 高芙推專屬鞋款

相關新聞

露天拍賣、PChome商店街發起「啡嚐市集」！ 65家咖啡特色店參展

網路購物已是生活日常，大品牌結合電商平台，生活所需各種用品都能快速訂購，但街角巷弄的特色小店、獨立品牌卻在大量的網路販促...

楓糖聖代、楓糖年輪！日本「楓糖男孩」新甜點登台開賣

連續5年獲得東京車站伴手禮第一名的「The Maple Mania 楓糖男孩」，繼於今年6月正式立足台北，也將於8月5日...

自由換色還能刻字 快到Xbox Design Lab打造個人專屬遊戲控制器

看準玩家追求與眾不同，台灣微軟Xbox宣佈，玩家期盼已久的「Xbox Design Lab」無線控制器客製化服務即日起正...

蝦皮購物「8.8免運父親節」限時推咖啡、炸雞最低8元起

父親節邁入倒數4天，蝦皮購物「8.8免運父親節」攜手小米、LA NEW等88大品牌推出多款老爸入魂禮包，「碧兒泉男仕藍藻...

叫foodpanda送 免出門多款獨家中元普渡箱有BUY有保佑

中元普渡買氣持續升溫，即時外送平台foodpanda看準民眾不想東奔西跑四處採購的需求，攜手11家超商、超市、量販百貨等...

白鑽惹人愛...海瑞溫斯頓、伯爵白色鑽表 夏日閃清涼

鑽石的火光總能帶來振奮人心的雀躍能量，近期便有海瑞溫斯頓（Harry Winston）、伯爵（PIAGET）兩個高級珠寶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。