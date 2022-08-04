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爽嗑1公斤燒肉！開丼×京昌園3款「中秋燒肉組」開賣

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
金選和牛燒肉組，每套3,999。圖／開丼提供
金選和牛燒肉組，每套3,999。圖／開丼提供

為了讓民眾在中秋佳節能輕鬆享受烤肉樂趣，「開丼」今年攜手日本「京昌園」燒肉，合作推出3款外帶燒肉組，從親民方案到黑毛和牛皆可選擇。8月21日前預購，還可加贈烤肉週邊器具，更添便利性。

在日本靜岡已有60年歷史的「京昌園」，目前在日本擁有12間店舖，並於2019年正式登台。店內延續品牌特色，主打日本產地直送的黑毛和牛，提供正統的日式燒肉。至於「開丼」過去則是多次推出創意特色燒肉丼，各有不同的風格。本次聯名推出的3款燒肉組合，即是以開丼的肉品與京昌園的黑毛和牛、精選肉款搭配變化，每套皆適合3～4人共享，並且都配有京昌園秘傳燒肉醬、開丼壹號燒肉醬，增添風味變化。

入門款的「赤選燒肉組」，內含開丼的特選骰子牛、國產去骨雞腿、厚片牛五花、厚片豚五花、雞膝軟骨肉串、國產豚肉串、小羔羊肋條串及國產雞皮串等8種肉品，總重高達1公斤，組合價1,299元，早鳥預購並贈送價值285元的「樂扣矽膠密封袋」。「銀選和牛燒肉組」則以京昌園特選黑毛和牛牛五花、橫隔膜燒肉片、美國特選牛肩、嚴選雞軟骨，搭配上開丼帶骨戰斧豚小排、特選骰子牛、厚片牛五花和厚片豚五花組成，並多搭配「京昌園精粹黑毛和牛麻辣醬」，早鳥預購加贈市值430元的「樂扣矽膠密封袋」與「日式燒肉專用烤夾」，每套2,199元。

另外「金選和牛燒肉組」，以京昌園嚴選的黑毛和牛特選嫩肩、黑毛和牛特選牛五花、黑毛和牛赤身牛排、黑毛和牛內胸肉片，搭配美國無骨牛小排、美國特選牛肩、澳洲橫隔膜燒肉片與國產活菌豚肩肉，還再附上「京昌園精粹黑毛和牛油」，早鳥優惠贈送「樂扣矽膠密封袋、日式燒肉專用烤夾、鑄鐵鍋烤盤」，每套3,999元。3款聯名組合自即日起到8月21日開放預購，8月30日正式出貨，均享免運優惠。

「開丼」今年攜手日本「京昌園」燒肉，合作推出3款外帶燒肉組。圖／開丼提供
「開丼」今年攜手日本「京昌園」燒肉，合作推出3款外帶燒肉組。圖／開丼提供
赤選燒肉組，每套1,299元。圖／開丼提供
赤選燒肉組，每套1,299元。圖／開丼提供
銀選和牛燒肉組，每套2,199元。圖／開丼提供
銀選和牛燒肉組，每套2,199元。圖／開丼提供

日本 美國 烤肉

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