爽嗑1公斤燒肉！開丼×京昌園3款「中秋燒肉組」開賣

為了讓民眾在中秋佳節能輕鬆享受烤肉樂趣，「開丼」今年攜手日本「京昌園」燒肉，合作推出3款外帶燒肉組，從親民方案到黑毛和牛皆可選擇。8月21日前預購，還可加贈烤肉週邊器具，更添便利性。

在日本靜岡已有60年歷史的「京昌園」，目前在日本擁有12間店舖，並於2019年正式登台。店內延續品牌特色，主打日本產地直送的黑毛和牛，提供正統的日式燒肉。至於「開丼」過去則是多次推出創意特色燒肉丼，各有不同的風格。本次聯名推出的3款燒肉組合，即是以開丼的肉品與京昌園的黑毛和牛、精選肉款搭配變化，每套皆適合3～4人共享，並且都配有京昌園秘傳燒肉醬、開丼壹號燒肉醬，增添風味變化。

入門款的「赤選燒肉組」，內含開丼的特選骰子牛、國產去骨雞腿、厚片牛五花、厚片豚五花、雞膝軟骨肉串、國產豚肉串、小羔羊肋條串及國產雞皮串等8種肉品，總重高達1公斤，組合價1,299元，早鳥預購並贈送價值285元的「樂扣矽膠密封袋」。「銀選和牛燒肉組」則以京昌園特選黑毛和牛牛五花、橫隔膜燒肉片、美國特選牛肩、嚴選雞軟骨，搭配上開丼帶骨戰斧豚小排、特選骰子牛、厚片牛五花和厚片豚五花組成，並多搭配「京昌園精粹黑毛和牛麻辣醬」，早鳥預購加贈市值430元的「樂扣矽膠密封袋」與「日式燒肉專用烤夾」，每套2,199元。