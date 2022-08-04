全家便利商店「FYNE聯名100%無限循環服飾」上架

全家便利商店永續循環生活圈再延伸，繼領先通路同業推出Let’s café續杯循環站，再推出無限循環服飾，即日起自有品牌FamilyMart Collection（以下簡稱FMC）與永續時尚品牌「FYNE」聯名，推出6款來自再生材質且100%可回收的循環服飾，讓消費者從衣著穿搭就能響應環保；同時，與台塑生醫合作、可減少塑膠容器的洗衣精智慧補充站，更已拓展至10店，持續彰顯全家便利商店擴大實踐永續循環生活圈的目標。

不再合身、過時甚至是衝動購買的衣物，最後都會成為廢棄物，全家便利商店與永續時尚品牌FYNE聯名，於自有電商平台「全家行動購」、會員App「全+1商城」獨家推出6款簡單的夏日必備單品，讓環保與時尚不再衝突。FYNE X FamilyMart聯名系列包含男女T-shirt、男女短褲、Polo衫、罩衫，每款商品皆加入FYNE與 FamilyMart聯名限定永續循環LOGO；選用親柔舒適、吸濕快乾的面料，從線材、鈕扣到衣材都100%可回收，同步運用可分解的包材包裝。

本次推出的FMC永續織品系列，與太陽能發電量大於本身耗電量的工廠合作，將碳排量降低趨近於零，能省下30%熱能及70%水資源，布料除使用寶特瓶紗，更有邊角布料、消費者的舊衣分解再製；未來這些衣物若需汰換，也能100%回收再製，達到無限循環。

除了衣著永續循環，衣物洗劑也要環保！全家便利商店與台塑生醫合作，於雙北地區10處示範店設置「洗衣精智慧補充站」，邀請消費者自備容器購買洗衣精，可減少一般洗衣精的塑膠容器使用。根據統計，每購買60公升洗衣精減少的塑膠包裝碳排量，約等同於1棵樹1年的吸碳量。