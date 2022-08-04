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全家便利商店「FYNE聯名100%無限循環服飾」上架

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店與永續時尚品牌FYNE聯名，於自有電商平台「全家行動購」、會員App「全+1商城」獨家推出6款簡單的夏日必備單品。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與永續時尚品牌FYNE聯名，於自有電商平台「全家行動購」、會員App「全+1商城」獨家推出6款簡單的夏日必備單品。圖／全家便利商店提供

全家便利商店永續循環生活圈再延伸，繼領先通路同業推出Let’s café續杯循環站，再推出無限循環服飾，即日起自有品牌FamilyMart Collection（以下簡稱FMC）與永續時尚品牌「FYNE」聯名，推出6款來自再生材質且100%可回收的循環服飾，讓消費者從衣著穿搭就能響應環保；同時，與台塑生醫合作、可減少塑膠容器的洗衣精智慧補充站，更已拓展至10店，持續彰顯全家便利商店擴大實踐永續循環生活圈的目標。

不再合身、過時甚至是衝動購買的衣物，最後都會成為廢棄物，全家便利商店與永續時尚品牌FYNE聯名，於自有電商平台「全家行動購」、會員App「全+1商城」獨家推出6款簡單的夏日必備單品，讓環保與時尚不再衝突。FYNE X FamilyMart聯名系列包含男女T-shirt、男女短褲、Polo衫、罩衫，每款商品皆加入FYNE與 FamilyMart聯名限定永續循環LOGO；選用親柔舒適、吸濕快乾的面料，從線材、鈕扣到衣材都100%可回收，同步運用可分解的包材包裝。

本次推出的FMC永續織品系列，與太陽能發電量大於本身耗電量的工廠合作，將碳排量降低趨近於零，能省下30%熱能及70%水資源，布料除使用寶特瓶紗，更有邊角布料、消費者的舊衣分解再製；未來這些衣物若需汰換，也能100%回收再製，達到無限循環。

除了衣著永續循環，衣物洗劑也要環保！全家便利商店與台塑生醫合作，於雙北地區10處示範店設置「洗衣精智慧補充站」，邀請消費者自備容器購買洗衣精，可減少一般洗衣精的塑膠容器使用。根據統計，每購買60公升洗衣精減少的塑膠包裝碳排量，約等同於1棵樹1年的吸碳量。

此外，全家便利商店今年3月率先於板橋廣榮店導入「Let’s café永續杯循環站」，並預計逐步擴點，目前已於雙北兩市設置106處，預計年底前達到400店，占總店數1成，超前法規規範與零售通路。為持續邀請民眾響應，全家便利商店8月起與金門縣政府環保局合作，於全金門的12間店舖設置在地商圈的循環杯借用站，不僅是離島便利商店首見，更響應聯合國永續發展目標SDG12負責任的生產與消費。未來將依測試結果與商圈反應，觀察消費者的使用行為與習慣，擴大全家便利商店的環保版圖。

FYNE X FamilyMart聯名系列100%無限循環寬鬆T-SHIRT（女M－XL），原價1,180元、特價699元。圖／全家便利商店提供
FYNE X FamilyMart聯名系列100%無限循環寬鬆T-SHIRT（女M－XL），原價1,180元、特價699元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與永續時尚品牌FYNE聯名，於自有電商平台「全家行動購」、會員App「全+1商城」獨家推出6款簡單的夏日必備單品。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與永續時尚品牌FYNE聯名，於自有電商平台「全家行動購」、會員App「全+1商城」獨家推出6款簡單的夏日必備單品。圖／全家便利商店提供
FYNE X FamilyMart聯名系列100%無限循環罩杉（M－XL），原價1,780元、特價999元。圖／全家便利商店提供
FYNE X FamilyMart聯名系列100%無限循環罩杉（M－XL），原價1,780元、特價999元。圖／全家便利商店提供
FYNE X FamilyMart聯名系列100%無限循環寬鬆T-SHIRT（男M－XL），原價1,180元、特價699元。圖／全家便利商店提供
FYNE X FamilyMart聯名系列100%無限循環寬鬆T-SHIRT（男M－XL），原價1,180元、特價699元。圖／全家便利商店提供
FYNE X FamilyMart聯名系列100%無限循環短褲（男M－XL），原價1,580元、特價899元。圖／全家便利商店提供
FYNE X FamilyMart聯名系列100%無限循環短褲（男M－XL），原價1,580元、特價899元。圖／全家便利商店提供
FYNE X FamilyMart聯名系列100%無限循環POLO衫（M－XL），原價1,580元、特價999元。圖／全家便利商店提供
FYNE X FamilyMart聯名系列100%無限循環POLO衫（M－XL），原價1,580元、特價999元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與永續時尚品牌FYNE聯名的商品皆有專屬LOGO。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與永續時尚品牌FYNE聯名的商品皆有專屬LOGO。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與台塑生醫合作，於雙北地區10處示範店導入環保洗衣精智慧補充站，邀請消費者自備容器購買洗衣精。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與台塑生醫合作，於雙北地區10處示範店導入環保洗衣精智慧補充站，邀請消費者自備容器購買洗衣精。圖／全家便利商店提供
FYNE X FamilyMart聯名系列100%無限循環短褲（女M－XL），原價1,580元、特價899元。圖／全家便利商店提供
FYNE X FamilyMart聯名系列100%無限循環短褲（女M－XL），原價1,580元、特價899元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與永續時尚品牌FYNE聯名，推出100%永續循環服飾。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與永續時尚品牌FYNE聯名，推出100%永續循環服飾。圖／全家便利商店提供

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