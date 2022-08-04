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露營玩家看過來！JINS聯手Snow Peak讓你從頭開始就很OUTDOOR

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
日本連鎖眼鏡通路JINS迎合市場，找來知名的生活風格品牌Snow Peak跨界合作，推出多用途鏡框新品。圖／JINS提供
日本連鎖眼鏡通路JINS迎合市場，找來知名的生活風格品牌Snow Peak跨界合作，推出多用途鏡框新品。圖／JINS提供

露營是近年最受歡迎戶外活動，不管什麼年齡層都能參加，因此來自日本連鎖眼鏡通路JINS也迎合市場，找來知名的生活風格品牌Snow Peak跨界合作，推出多用途鏡框新品，無論室內起居或戶外休閒都能一「鏡」搞定。

喜愛戶外休閒活動，或是露營的人，一定都認識日系品牌Snow Peak，在「野營圈」更是人氣居高不下。而身為眼鏡生產專業的JINS在此次的跨界合作，就發揮了雙方擅長，共同開發推出「不只抵擋眩目陽光更能增添活動樂趣」的墨鏡，在機能與設計上考慮到「減少摘下眼鏡再換上墨鏡的使用步驟」、「輕巧又方便收納」等需求，因此配戴後能夠提升戶外活動時的使用方便性。

聯名款包括了進出室內外時，只要取下前掛片就可以瞬間變換墨鏡與光學眼鏡的Switch款，鏡腳尾端的可調式耳彎設計，即使需要頻繁低頭向下看也不擔心眼鏡滑落。第二款為不使用時可以摺疊收納不占空間，並方便攜帶的Folding墨鏡。以及鏡框採全橡膠包覆設計的Rubber墨鏡，柔軟有彈性的鏡框即使從事戶外活動也可安心配戴。每款鏡腳內側皆有本次聯名Logo，還會附贈使用Snow Peak帳篷布料與帳篷繩材料製成的原創設計眼鏡袋。

JINS與Snow Peak聯名Switch款墨鏡4,980元。圖／JINS提供
JINS與Snow Peak聯名Switch款墨鏡4,980元。圖／JINS提供

JINS與Snow Peak聯名Rubber墨鏡2,480元。圖／JINS提供
JINS與Snow Peak聯名Rubber墨鏡2,480元。圖／JINS提供

JINS與Snow Peak聯名眼鏡袋眼鏡布。圖／JINS提供
JINS與Snow Peak聯名眼鏡袋眼鏡布。圖／JINS提供

JINS與Snow Peak聯名2,980元。圖／JINS提供
JINS與Snow Peak聯名2,980元。圖／JINS提供

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