聽新聞
test
0:00 / 0:00
唐老鴨、史迪奇開夏日趴 迪士尼海灘小屋現身統一時代
迪士尼夏日主題快閃店「夏日爽派對」將於8月5日起至9月11日來到台北，在統一時代百貨台北店2樓夢廣場推出。這回以唐老鴨、史迪奇作為快閃店主角，2樓夢廣場變身迪士尼夏日海灘小屋風情。
夏日爽派對中首度推出「快閃限定-迪士尼主題春一枝水果冰棒」，與台灣在地的天然水果冰棒品牌「春一枝」合作，將唐老鴨、史迪奇造型融入冰棒包裝設計中。不只有包裝吸睛，吃完冰棒後的冰棒棍上還有驚喜集字活動，只要湊滿「好」、「爽」、「鴨」三個字的冰棒棍，還可再兌換一支，讓大家開心吃冰降溫。
今年剛好適逢史迪奇電影上映20周年，現場除了打造出如「星際寶貝」電影中夏威夷草裙舞(hula)的拍照風景，讓粉絲盡情享受拍照樂趣，現場也有可愛的史迪奇、唐老鴨夏日系列商品，讓粉絲蒐集。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言