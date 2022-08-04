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唐老鴨、史迪奇開夏日趴 迪士尼海灘小屋現身統一時代

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
迪士尼夏日主題快閃店「夏日爽派對」8月5日起至9月11日在統一時代百貨台北店2樓夢廣場推出。圖／統一時代提供
迪士尼夏日主題快閃店「夏日爽派對」8月5日起至9月11日在統一時代百貨台北店2樓夢廣場推出。圖／統一時代提供

迪士尼夏日主題快閃店「夏日爽派對」將於8月5日起至9月11日來到台北，在統一時代百貨台北店2樓夢廣場推出。這回以唐老鴨、史迪奇作為快閃店主角，2樓夢廣場變身迪士尼夏日海灘小屋風情。

夏日爽派對中首度推出「快閃限定-迪士尼主題春一枝水果冰棒」，與台灣在地的天然水果冰棒品牌「春一枝」合作，將唐老鴨、史迪奇造型融入冰棒包裝設計中。不只有包裝吸睛，吃完冰棒後的冰棒棍上還有驚喜集字活動，只要湊滿「好」、「爽」、「鴨」三個字的冰棒棍，還可再兌換一支，讓大家開心吃冰降溫。

今年剛好適逢史迪奇電影上映20周年，現場除了打造出如「星際寶貝」電影中夏威夷草裙舞(hula)的拍照風景，讓粉絲盡情享受拍照樂趣，現場也有可愛的史迪奇、唐老鴨夏日系列商品，讓粉絲蒐集。

迪士尼夏日主題快閃店「夏日爽派對」限定主題水果冰棒。圖／統一時代提供
迪士尼夏日主題快閃店「夏日爽派對」限定主題水果冰棒。圖／統一時代提供
迪士尼夏日主題快閃店「夏日爽派對」。圖／統一時代提供
迪士尼夏日主題快閃店「夏日爽派對」。圖／統一時代提供
迪士尼夏日主題快閃店「夏日爽派對」。圖／統一時代提供
迪士尼夏日主題快閃店「夏日爽派對」。圖／統一時代提供
迪士尼夏日主題快閃店「夏日爽派對」。圖／統一時代提供
迪士尼夏日主題快閃店「夏日爽派對」。圖／統一時代提供
迪士尼夏日主題快閃店「夏日爽派對」。圖／統一時代提供
迪士尼夏日主題快閃店「夏日爽派對」。圖／統一時代提供
迪士尼夏日主題快閃店「夏日爽派對」。圖／統一時代提供
迪士尼夏日主題快閃店「夏日爽派對」。圖／統一時代提供

冰棒 快閃 迪士尼

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