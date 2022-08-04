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摩斯「和牛三明治、海鹽烏龍拿鐵」開賣！爸爸節享優惠
時值8月，「摩斯漢堡」自即日起推出一系列新品與多重優惠。針對父親節，8月6日至8月8日期間，包括日式多蜜和牛堡、超級大麥元氣牛肉珍珠堡均享88元優惠價，還有摩斯咖啡（大）2杯88元、雙人套餐288等不同優惠。另外還有「桔香玉子豬排珍珠堡」、「和牛三明治」等新品登場。
新推出的「桔香玉子豬排珍珠堡」，使用台灣國產豬的小里肌部位製成豬排，調味後油炸至金黃，再搭配蛋絲、生菜，以及特製椪醋醬，營造出酸甜清爽的滋味，原價125元，優惠價105元。針對早餐時段所推出的「和牛三明治」，則使用澳洲和牛搭配洋蔥丁製成肉排，搭配上高麗菜絲、豬排醬與芥末醬，為早餐時光帶來滿滿元氣，每份55元。另外炸魷魚搭配方塊薯餅的「金魷魚薯餅組」，即日起也重新回歸。
飲品部份，摩斯也推出「寶島旺來蒟蒻冰茶」、「海鹽烏龍拿鐵咖啡」等新品，單杯均為85元。即日起至8月31日期間，凡購買荔枝柑橘蒟蒻冰茶、柚子冰茶、海鹽烏龍茶歐蕾或台東紅烏龍茶，任選2杯享優惠價119元。
為慶祝七夕，即日起至8月7日期間，摩斯推出「浪漫七夕濃情久久」優惠活動，MOS 巴斯克乳酪蛋糕配中杯咖啡，2組優惠價199元。另外在8月6日至8月8日期間，也有「八八節餐飲優惠」，2杯摩斯咖啡（大）優惠價88元；「日式多蜜和牛堡」、「超級大麥元氣牛肉珍珠堡」，原價各為99、115元，皆享優惠價88元。至於「愛爸爸雙人餐」，內含日式多蜜和牛堡或超級大麥元氣牛肉珍珠堡（二擇一）、黃金炸蝦堡、大份薯條、方塊薯餅、大杯冰紅茶2杯，優惠價288元。
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