快訊

北市南港晚間1395戶無預警停電 台電搶修後已全數復電

U12世界盃／陳瑞鑫敲中華隊本屆首轟 4局扣倒多明尼加

柔道亞錦賽／奪牌保證！男神楊勇緯奪銅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

摩斯「和牛三明治、海鹽烏龍拿鐵」開賣！爸爸節享優惠

聯合報／ 記者陳睿中/即時報導
摩斯新推出「桔香玉子豬排珍珠堡」、「和牛三明治」等新品。圖／摩斯提供
摩斯新推出「桔香玉子豬排珍珠堡」、「和牛三明治」等新品。圖／摩斯提供

時值8月，「摩斯漢堡」自即日起推出一系列新品與多重優惠。針對父親節，8月6日至8月8日期間，包括日式多蜜和牛堡、超級大麥元氣牛肉珍珠堡均享88元優惠價，還有摩斯咖啡（大）2杯88元、雙人套餐288等不同優惠。另外還有「桔香玉子豬排珍珠堡」、「和牛三明治」等新品登場。

新推出的「桔香玉子豬排珍珠堡」，使用台灣國產豬的小里肌部位製成豬排，調味後油炸至金黃，再搭配蛋絲、生菜，以及特製椪醋醬，營造出酸甜清爽的滋味，原價125元，優惠價105元。針對早餐時段所推出的「和牛三明治」，則使用澳洲和牛搭配洋蔥丁製成肉排，搭配上高麗菜絲、豬排醬與芥末醬，為早餐時光帶來滿滿元氣，每份55元。另外炸魷魚搭配方塊薯餅的「金魷魚薯餅組」，即日起也重新回歸。

飲品部份，摩斯也推出「寶島旺來蒟蒻冰茶」、「海鹽烏龍拿鐵咖啡」等新品，單杯均為85元。即日起至8月31日期間，凡購買荔枝柑橘蒟蒻冰茶、柚子冰茶、海鹽烏龍茶歐蕾或台東紅烏龍茶，任選2杯享優惠價119元。

為慶祝七夕，即日起至8月7日期間，摩斯推出「浪漫七夕濃情久久」優惠活動，MOS 巴斯克乳酪蛋糕配中杯咖啡，2組優惠價199元。另外在8月6日至8月8日期間，也有「八八節餐飲優惠」，2杯摩斯咖啡（大）優惠價88元；「日式多蜜和牛堡」、「超級大麥元氣牛肉珍珠堡」，原價各為99、115元，皆享優惠價88元。至於「愛爸爸雙人餐」，內含日式多蜜和牛堡或超級大麥元氣牛肉珍珠堡（二擇一）、黃金炸蝦堡、大份薯條、方塊薯餅、大杯冰紅茶2杯，優惠價288元。

「金魷魚薯餅組」即日起也重新回歸，還有「海鹽烏龍拿鐵咖啡」新登場。圖／摩斯提供
「金魷魚薯餅組」即日起也重新回歸，還有「海鹽烏龍拿鐵咖啡」新登場。圖／摩斯提供

咖啡 早餐

延伸閱讀

身份證有「528」烏魚子、干貝吃到飽！ 馬辣7品牌享優惠

12種獨家澳和牛部位 乾杯「KANPAI CLASSIC」插旗天母

現賺580！王品「藝奇」免費送和牛　莆田套餐享88折

首批限量1萬份！全家便利商店8/1開賣「陳耀訓愛心蝴蝶酥」　七夕「線上傳情」可抽1個月Let’s Café拿鐵

相關新聞

露天拍賣、PChome商店街發起「啡嚐市集」！ 65家咖啡特色店參展

網路購物已是生活日常，大品牌結合電商平台，生活所需各種用品都能快速訂購，但街角巷弄的特色小店、獨立品牌卻在大量的網路販促...

楓糖聖代、楓糖年輪！日本「楓糖男孩」新甜點登台開賣

連續5年獲得東京車站伴手禮第一名的「The Maple Mania 楓糖男孩」，繼於今年6月正式立足台北，也將於8月5日...

自由換色還能刻字 快到Xbox Design Lab打造個人專屬遊戲控制器

看準玩家追求與眾不同，台灣微軟Xbox宣佈，玩家期盼已久的「Xbox Design Lab」無線控制器客製化服務即日起正...

蝦皮購物「8.8免運父親節」限時推咖啡、炸雞最低8元起

父親節邁入倒數4天，蝦皮購物「8.8免運父親節」攜手小米、LA NEW等88大品牌推出多款老爸入魂禮包，「碧兒泉男仕藍藻...

叫foodpanda送 免出門多款獨家中元普渡箱有BUY有保佑

中元普渡買氣持續升溫，即時外送平台foodpanda看準民眾不想東奔西跑四處採購的需求，攜手11家超商、超市、量販百貨等...

白鑽惹人愛...海瑞溫斯頓、伯爵白色鑽表 夏日閃清涼

鑽石的火光總能帶來振奮人心的雀躍能量，近期便有海瑞溫斯頓（Harry Winston）、伯爵（PIAGET）兩個高級珠寶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。