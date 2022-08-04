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大衣、胸針化身權力象徵？裴洛西身上這兩單品超吸睛

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
由美國珠寶設計師Ann Hand設計、以眾議院權杖為靈感的胸針，是裴洛西身上最具辨識度的經典珠寶。圖 / 翻攝自ig
由美國珠寶設計師Ann Hand設計、以眾議院權杖為靈感的胸針，是裴洛西身上最具辨識度的經典珠寶。圖 / 翻攝自ig

美國眾議院院長南西裴洛西（Nancy Pelosi）已於昨日離開台灣，結束兩天一夜的旋風式參訪。除了以粉紅色西裝套裝搭配珍珠項鍊現身引人注目，其實過往裴洛西身上的單品如衣物、珠寶也各有來頭、值得留意。

例如2020年時，裴洛西（Nancy Pelosi）身上一款黃金別針堪稱最經典的閃耀配件，並出自美國珠寶設計師Ann Hand之手。這枚胸針之所以成名，因為裴洛西在國會上親手撕毀了川普的國情咨文，連帶也讓其支持者（或反對者）留意到她別上的這枚配件。

胸針是由珠寶設計師Ann Hand結合眾議院議長權杖為靈感所打造。美國眾議院的議長權杖原本高4英呎，並由烏木與銀所打造，象徵了眾議院的權力。由於2020面臨彈劾風暴的川普在國會報告時先無視於裴洛西的善意握手，接著演說內容更完全忽略國會對其施政的眾多質疑，因此發生了撕毀講稿的衝突場面，但連帶讓這枚胸針聲名大噪，成為裴洛西造型中最具辨識度的經典單品。

事實上不只珠寶可以代表權力，權力也可以從衣著中自信展現。2018年時，裴洛西則曾身穿一件Max Mara的FIRE COAT大衣，出席時任美國總統川普（Donald Trump）的會議。Max Mara的創意總監Ian Griffiths曾解釋了這件大衣的設計理念，其特色為具有漏斗領圍裹式，整體顯輪廓即便用料柔軟仍能展現挺拔、自信。而裴洛西除了在2013年穿上「她」參加時任美國總統的歐巴馬（Barack Obama）的就職典禮、2018年在一次白宮會議中也二度穿著，無形展現了這件外套之於裴洛西的喜好與魅力。

Max Mara FIRE COAT大衣，其特色為具有漏斗領圍裹式，整體顯輪廓即便用料柔軟仍能展現挺拔、自信。圖 / Max Mara提供
Max Mara FIRE COAT大衣，其特色為具有漏斗領圍裹式，整體顯輪廓即便用料柔軟仍能展現挺拔、自信。圖 / Max Mara提供
Ann Hand曾設計過的另一款胸針也曾為Nancy Pelosi多次配戴，具有美國國旗、老鷹圖騰的這枚胸針，有著林肯的名言「One Country One Destiny」。圖 / 翻攝自 ig
Ann Hand曾設計過的另一款胸針也曾為Nancy Pelosi多次配戴，具有美國國旗、老鷹圖騰的這枚胸針，有著林肯的名言「One Country One Destiny」。圖 / 翻攝自 ig
Ann Hand曾設計過的另一款胸針也曾為Nancy Pelosi多次配戴，具有美國國旗、老鷹圖騰的這枚胸針，有著林肯的名言「One Country One Destiny」。圖 / 翻攝自 ig （合成圖）
Ann Hand曾設計過的另一款胸針也曾為Nancy Pelosi多次配戴，具有美國國旗、老鷹圖騰的這枚胸針，有著林肯的名言「One Country One Destiny」。圖 / 翻攝自 ig （合成圖）
2018年時，裴洛西則曾身穿一件Max Mara的FIRE COAT大衣，出席時任美國總統川普（Donald Trump）的會議
2018年時，裴洛西則曾身穿一件Max Mara的FIRE COAT大衣，出席時任美國總統川普（Donald Trump）的會議

裴洛西 美國 珠寶

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