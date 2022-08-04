大衣、胸針化身權力象徵？裴洛西身上這兩單品超吸睛

美國眾議院院長南西裴洛西（Nancy Pelosi）已於昨日離開台灣，結束兩天一夜的旋風式參訪。除了以粉紅色西裝套裝搭配珍珠項鍊現身引人注目，其實過往裴洛西身上的單品如衣物、珠寶也各有來頭、值得留意。

例如2020年時，裴洛西（Nancy Pelosi）身上一款黃金別針堪稱最經典的閃耀配件，並出自美國珠寶設計師Ann Hand之手。這枚胸針之所以成名，因為裴洛西在國會上親手撕毀了川普的國情咨文，連帶也讓其支持者（或反對者）留意到她別上的這枚配件。

胸針是由珠寶設計師Ann Hand結合眾議院議長權杖為靈感所打造。美國眾議院的議長權杖原本高4英呎，並由烏木與銀所打造，象徵了眾議院的權力。由於2020面臨彈劾風暴的川普在國會報告時先無視於裴洛西的善意握手，接著演說內容更完全忽略國會對其施政的眾多質疑，因此發生了撕毀講稿的衝突場面，但連帶讓這枚胸針聲名大噪，成為裴洛西造型中最具辨識度的經典單品。