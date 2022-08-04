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清境農場夏季人潮顯現回流 7月直追疫前迎來10萬餘人次

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
南投縣清境農場統計7月入園總人數迎來10萬4337人次，人潮已明顯回流到以前的9成。記者黑中亮／攝影
南投縣清境農場統計7月入園總人數迎來10萬4337人次，人潮已明顯回流到以前的9成。記者黑中亮／攝影

暑假間大家都愛往高海拔景點避暑，南投縣清境農場統計7月入園總人數迎來10萬4337人次，雖較疫情前略低，但人潮已明顯回流到以前的9成，特別引進的瓦萊黑鼻羊已經在高山大草原見客。

場長彭松鶴表示，今年引進來自奧地利全球最萌小的瓦萊黑鼻羊，雖然臉部漆黑讓人摸不透五官，但姿態憨厚個性溫和，已經很習慣高山農場生活，成為清境農場新寵，暑假期間於青青草原天長地久棧道，就可以與牠們近距離接觸，歡迎民眾趁暑假到清境農場與瓦萊黑鼻羊互動。

場方表示，近來周末假日入園人數都突破3000人以上，目前7月底止超過10萬人次，比去年同期多8萬，僅管未超過2020年7月的11萬1686人次，但已明顯恢復到疫情前水準，特別是青青草原、綿羊秀現場，滿滿的遊客擠滿座位區，即使是陡坡步道上也站滿了人。

清境農場指出，今年8月24日前，每周三將首次舉辦的夏季牧場大遊行活動，讓到訪的遊客可以瞬間化身為牧羊人，親自體驗農場牧羊人的工作日常，也可觀賞馬術秀最新節目演出或參加馬術2天一夜、3天2夜專業版課程，為暑假留下美好回憶。

南投縣清境農場統計7月入園總人數迎來10萬4337人次，人潮已明顯回流到以前的9成。記者黑中亮／攝影
南投縣清境農場統計7月入園總人數迎來10萬4337人次，人潮已明顯回流到以前的9成。記者黑中亮／攝影
來自奧地利全球最萌小的瓦萊黑鼻羊，姿態憨厚個性溫和，成為清境農場新寵。記者黑中亮／攝影
來自奧地利全球最萌小的瓦萊黑鼻羊，姿態憨厚個性溫和，成為清境農場新寵。記者黑中亮／攝影

清境 疫情

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