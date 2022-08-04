清境農場夏季人潮顯現回流 7月直追疫前迎來10萬餘人次

暑假間大家都愛往高海拔景點避暑，南投縣清境農場統計7月入園總人數迎來10萬4337人次，雖較疫情前略低，但人潮已明顯回流到以前的9成，特別引進的瓦萊黑鼻羊已經在高山大草原見客。

場長彭松鶴表示，今年引進來自奧地利全球最萌小的瓦萊黑鼻羊，雖然臉部漆黑讓人摸不透五官，但姿態憨厚個性溫和，已經很習慣高山農場生活，成為清境農場新寵，暑假期間於青青草原天長地久棧道，就可以與牠們近距離接觸，歡迎民眾趁暑假到清境農場與瓦萊黑鼻羊互動。

場方表示，近來周末假日入園人數都突破3000人以上，目前7月底止超過10萬人次，比去年同期多8萬，僅管未超過2020年7月的11萬1686人次，但已明顯恢復到疫情前水準，特別是青青草原、綿羊秀現場，滿滿的遊客擠滿座位區，即使是陡坡步道上也站滿了人。