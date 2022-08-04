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限量2千組快收藏！黑松沙士「夢想特製罐」8/10起預購

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
「夢想上路特約店」新竹日遲咖啡將沙士融入西西里咖啡及蛋糕中，打造美味的黑松沙士套餐。 圖／黑松提供
「夢想上路特約店」新竹日遲咖啡將沙士融入西西里咖啡及蛋糕中，打造美味的黑松沙士套餐。 圖／黑松提供

現實生活中總有迷惘的時候，國民飲料黑松沙士了解年輕世代的困惑，提倡「活出自己的樣子」，今年串聯全台10間「夢想上路特約店」，以店家熱血的創業故事，鼓勵大家勇於實踐夢想。黑松沙士攜手人氣插畫家鄧彧，讓10間特約店躍上黑松沙士「夢想特製罐」，8月10日起將在7-ELEVEn i預購開賣。即日起到8月31日至特約店還能參加免費兌換活動，其中4店更推出隱藏版菜單。

黑松沙士攜手台灣人氣插畫家「紙上行旅」創辦人鄧彧，以簡約、色彩豐富的插畫風格，描繪出每位店家老闆實踐夢想的模樣，兩款特製罐集合了全台10間店的獨有特色，限量2千組。一組12入，售價179元，款式隨機出貨。

此外，黑松沙士也有隱藏版菜單。由白水豆花、日遲咖啡、島入冰店、迷路小章魚4間「夢想上路特約店」發揮創意，推出黑松沙士限時限量創意菜單，碰撞出沙士與料理的新火花。其中，台北白水豆花推出限定「豆花佐黑松沙士粉圓」；新竹日遲咖啡限定沙士套餐中的「沙士西西里」咖啡，以黑松沙士為主體，淺焙的花果味咖啡香再加上檸檬襯托沙士香甜，口感清爽獨特。

台南島入冰店創作出的奶油啤酒日式刨冰，淋上黑松沙士糖漿，再運用焦糖奶油醬以及跳跳糖在口中創造出香濃風味。墾丁迷路小章魚則以黑松沙士醃漬牛肋條，炭烤時塗抹沙士醃醬，料理出約五分熟度、帶有些微沙士焦香味的「黑松沙士牛肋條」，配上一杯以威士忌為基底，加入黑松沙士以及新鮮檸檬汁調製而成的「沙士 Whisky sour」，清爽解膩又帶著舒服的微醺感。

想知道更多「夢想上路特約店」創業故事，可關注黑松沙士官方IG

【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

兩款黑松沙士「夢想特製罐」集合了全台10間特約店的獨有特色。圖／黑松提供
兩款黑松沙士「夢想特製罐」集合了全台10間特約店的獨有特色。圖／黑松提供
黑松沙士「夢想特製罐」集合全台10家店特色插畫，8月10日起限量販售。圖／黑松提供
黑松沙士「夢想特製罐」集合全台10家店特色插畫，8月10日起限量販售。圖／黑松提供

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