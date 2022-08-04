人頭馬攜手英國「傢俱界TOM FORD」 XO全新限量版登場

獨領全球特優香檳干邑的人頭馬（RÉMY MARTIN），首次與英國久負盛名、被譽為「傢俱界TOM FORD」的新銳設計師LEE BROOM攜手，將人頭馬數百年來的XO玻璃瓶身首度做出變化，由LEE BROOM重新詮釋XO經典瓶身，推出宛如藝術品般的「人頭馬XO特優香檳干邑LEE BROOM全新限量版」。

「人頭馬XO特優香檳干邑LEE BROOM全新限量版」保留一貫太陽紋核心設計，並於瓶身表面雕刻出數百道精緻剔透的放射光芒刻紋，每道刻紋象徵人頭馬XO釀製工藝的百種生命之水，繁複玻璃製程工序更講述出人頭馬歷經百年傳承，淬鍊出超凡出眾的干邑傳奇。