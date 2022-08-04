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人頭馬攜手英國「傢俱界TOM FORD」 XO全新限量版登場

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
為向人頭馬近三百年來永不停歇追求卓越釀製工藝的精神致敬，LEE BROOM將經典XO瓶身重新詮釋。圖／人頭馬君度提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
為向人頭馬近三百年來永不停歇追求卓越釀製工藝的精神致敬，LEE BROOM將經典XO瓶身重新詮釋。圖／人頭馬君度提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

獨領全球特優香檳干邑的人頭馬（RÉMY MARTIN），首次與英國久負盛名、被譽為「傢俱界TOM FORD」的新銳設計師LEE BROOM攜手，將人頭馬數百年來的XO玻璃瓶身首度做出變化，由LEE BROOM重新詮釋XO經典瓶身，推出宛如藝術品般的「人頭馬XO特優香檳干邑LEE BROOM全新限量版」。

「人頭馬XO特優香檳干邑LEE BROOM全新限量版」保留一貫太陽紋核心設計，並於瓶身表面雕刻出數百道精緻剔透的放射光芒刻紋，每道刻紋象徵人頭馬XO釀製工藝的百種生命之水，繁複玻璃製程工序更講述出人頭馬歷經百年傳承，淬鍊出超凡出眾的干邑傳奇。

「人頭馬XO特優香檳干邑LEE BROOM全新限量版」100%只採用法國干邑地區大、小香檳區出產的葡萄釀製，歷經數年陳釀，調和多達400種生命之水，最終締造出無與倫比的珍釀逸品。輕啜一口，柔順飽滿的琥珀色酒液繚繞於口，馥郁深邃的風味隨之於喉間綻放，先是令人陶醉的白花、多汁的李子和無花果，略帶一絲肉桂和新鮮榛果的芬芳，再以烘烤可可豆、蜂蜜和生薑香氣收尾，層次豐富醇厚，餘韻絲絲縈繞。人頭馬誠摯邀請您一同品鑑探索，以干邑精緻品味法式奢華格調。

英國久負盛名、被譽為「傢俱界TOM FORD」的新銳設計師LEE BROOM。圖／人頭馬君度提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
英國久負盛名、被譽為「傢俱界TOM FORD」的新銳設計師LEE BROOM。圖／人頭馬君度提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
人頭馬推出「人頭馬XO特優香檳干邑LEE BROOM全新限量版」。圖／人頭馬君度提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
人頭馬推出「人頭馬XO特優香檳干邑LEE BROOM全新限量版」。圖／人頭馬君度提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「人頭馬XO特優香檳干邑LEE BROOM全新限量版」保留一貫太陽紋核心設計，並於瓶身表面雕刻出數百道精緻剔透的放射光芒刻紋。圖／人頭馬君度提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「人頭馬XO特優香檳干邑LEE BROOM全新限量版」保留一貫太陽紋核心設計，並於瓶身表面雕刻出數百道精緻剔透的放射光芒刻紋。圖／人頭馬君度提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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