聽新聞
test
0:00 / 0:00
人頭馬攜手英國「傢俱界TOM FORD」 XO全新限量版登場
獨領全球特優香檳干邑的人頭馬（RÉMY MARTIN），首次與英國久負盛名、被譽為「傢俱界TOM FORD」的新銳設計師LEE BROOM攜手，將人頭馬數百年來的XO玻璃瓶身首度做出變化，由LEE BROOM重新詮釋XO經典瓶身，推出宛如藝術品般的「人頭馬XO特優香檳干邑LEE BROOM全新限量版」。
「人頭馬XO特優香檳干邑LEE BROOM全新限量版」保留一貫太陽紋核心設計，並於瓶身表面雕刻出數百道精緻剔透的放射光芒刻紋，每道刻紋象徵人頭馬XO釀製工藝的百種生命之水，繁複玻璃製程工序更講述出人頭馬歷經百年傳承，淬鍊出超凡出眾的干邑傳奇。
「人頭馬XO特優香檳干邑LEE BROOM全新限量版」100%只採用法國干邑地區大、小香檳區出產的葡萄釀製，歷經數年陳釀，調和多達400種生命之水，最終締造出無與倫比的珍釀逸品。輕啜一口，柔順飽滿的琥珀色酒液繚繞於口，馥郁深邃的風味隨之於喉間綻放，先是令人陶醉的白花、多汁的李子和無花果，略帶一絲肉桂和新鮮榛果的芬芳，再以烘烤可可豆、蜂蜜和生薑香氣收尾，層次豐富醇厚，餘韻絲絲縈繞。人頭馬誠摯邀請您一同品鑑探索，以干邑精緻品味法式奢華格調。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言