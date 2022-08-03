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永豐「大戶DAWHO」專屬App再升級 理財、理債一目瞭然

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
DAWHO App中新增保險、基金專區，讓民眾透過手機輕鬆掌握理財大小事。圖／永豐銀行提供
DAWHO App中新增保險、基金專區，讓民眾透過手機輕鬆掌握理財大小事。圖／永豐銀行提供

廣受新世代喜愛的永豐銀行「大戶DAWHO」數位帳戶近期不僅推出全新風格官網，其專屬DAWHO App更針對理財、理債服務不斷推陳出新，介面功能持續優化，讓用戶輕鬆掌握所有理財大小事。

大戶表示，為全方位滿足客戶各類理財需求，於DAWHO App中新增保險專區，不用切換App就能直接檢視保單；另外也新增精選基金專區，於基金總覽頁中點選進入，即可利用主題分類和基金資訊說明頁迅速查詢基金標的，為提供客戶多元的基金標的查詢方式，藉此提升用戶瀏覽及申購基金的效率。

此外，DAWHO App也提供完整信貸服務，推出「私房錢」專案， 24小時提供受邀的數位帳戶客戶隨借隨還，解決申請流程繁瑣的困擾，申請時既不需檢附財力證明也無手續費用，且動用時才計息，提供更快速方便的彈性資金選擇，幫助用戶保有隱私又能快速解決燃眉之急。

大戶為響應近期國旅補助並拓展生態圈，近期也將與台南晶英酒店展開一連串活動，首波8月5～7日台南在地府城漢堡節嘉年華期間，只要於DAWHO Instagram完成指定任務，即可享有抽獎資格，最高可抽中價值新台幣14,800元的台南晶英酒店海東客房平日住宿券。

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