台灣僅21瓶！慕赫30年單一麥芽威士忌原酒限量首發

慕赫（Mortlach）是擁有200年豐富歷史的古老酒廠，以神秘的2.81蒸餾技術，成為行家口中的傳奇存在。慕赫於今年8月仲夏隆重鉅獻「慕赫30年單一麥芽威士忌限量原酒」，是一款適合於夜幕低垂之際細品慢味的珍稀慕夜（Midnight Malts）威士忌酒款，全球僅限量350瓶，台灣限量21瓶。

「慕赫30年單一麥芽威士忌限量原酒」以稀世的美國及歐洲橡木桶熟成後，再二次過桶於波爾多葡萄紅酒桶、卡爾瓦多斯蘋果白蘭地酒桶及瓜地馬拉蘭姆酒桶，藉以賦予它圓潤氣息又帶出勾人香氣。

初聞時鼻息間縈繞鹹香，後面接續著一股淡淡的草本味，不禁聯想到炙烤肉類撒上乾鼠尾草的美妙氣味。啜飲一口，濃郁葡萄酒香、蘋果果香洋溢在唇齒間，又帶有迷人的黑蘭姆酒的滋味；閃爍深沉琥珀金色澤的神秘酒體，則引出令人無法抗拒的野性呼喚，成就慕赫30年單一麥芽威士忌前所未有的感受。

除純飲外，加水後亦能發掘不同風味的展現，帶出一絲淡雅的胡椒辛香，甜美但更加柔軟，辛香中帶著些微太妃糖和薄荷巧克力的氣息，綻放更具層次的味蕾饗宴。

威士忌權威教父 Charles MacLean 讚嘆說道：「慕赫30年單一麥芽威士忌是慕赫風格的絕佳代表！鮮明的鹹香肉脂味，但又保留當代威士忌中罕見的一絲清新。」

「慕赫30年單一麥芽威士忌限量原酒」以酒精濃度49.1%原桶強度裝瓶，保留慕赫野獸的肉脂鮮甜口感，再加上波爾多葡萄紅酒桶、卡爾瓦多斯蘋果白蘭地酒桶、瓜地馬拉蘭姆酒桶三桶熟成混血體質，慢啜口中，綿延出層層深邃餘韻。

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