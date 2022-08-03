飯店、餐飲業者搶節慶商機 住房再送情人套餐

明天是七夕，父親節也即將到來，飯店及餐飲業者搶攻節慶商機。台中有飯店推情人節雙人套餐搭配住房優惠，入住享有45折優惠；連鎖餐飲集團推出分享指定貼文，有機會抽中近千元的套餐券。

台中福華大飯店8月底前推出「七夕饗戀」活動，情人節雙人套餐搭配住房優惠，平日2人只要5720元，客房內贈送精選紅酒乙瓶，隔天早上可再享用早餐2客，相當優惠。

福華大飯店3樓Meets覓舍餐廳則推出「覓戀在七夕浪漫海陸雙饗宴」 ，主廚選用季節特有食材，以擅長的創意法式料理，展現料理的美味。

築間餐飲集團即日起至8月8日，旗下築間幸福鍋物、燒肉Smile、有之和牛鍋物放題、本格和牛燒肉放題官方粉絲團推出分享指定貼文，抽價值最高988元的套餐券，陪民眾一起過父親節。