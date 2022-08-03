momo購物網「2022年中元飲品熱銷榜」　TOP3消暑低負擔

中元節將至，罐裝飲品為普渡必Buy夯品，momo購物網公布「2022年中元飲品熱銷榜」，今年以茶類、碳酸飲及保久乳買氣最旺，其中「葡萄王康普茶雙纖飲」及因嘻哈男神瘦子E.SO代言而爆紅的「OOHA氣泡飲」分別橫掃第一、二名，而保久乳亦占兩名席次。為加碼衝刺中元大檔買氣，momo購物網即日起至8月31日祭出「夏日涼水攤」活動，指定飲品88元限量搶，下單滿額再抽iPad mini 6、AirPods 3等好禮。

momo購物網根據「2022年中元飲品熱銷榜」觀察，茶類是年年上榜的常勝軍，今年講求機能性的茶飲及話題新品為消費者選購指標，像是榮登熱賣榜首的新品「葡萄王康普茶雙纖飲」單月即繳出熱銷近8,000箱的超狂紀錄；「每朝健康綠茶／熟藏紅茶」、「愛之味健康油切分解茶」分別奪下第三及第五名；無糖卻喝得到天然甘甜味的「原萃冷萃茶」則登上第七名。

氣泡飲為近年討論度激增的人氣王，口感暢快清爽最適合夏日解暑。年度新品「OOHA氣泡飲」自推出即成為碳酸飲界生力軍，速晉升第二名；在台熱賣超過50年的「Coca Cola可口可樂」以及「Chido！趣多超氣泡5.0氣泡水」名列第四及第九名。

早餐跟點心皆宜的保久乳，因方便隨身攜帶、可隨時補充能量晉升熱賣焦點，人氣品項如穩居第六名的「義美牛乳」、第十名的「KLIM克寧SuperKid高鈣成長牛乳」。此外，「UCC AROMA BREW艾洛瑪黑咖啡／拿鐵／西西里」位居第八名，口感清爽不苦澀，就連咖啡入門者也能大口暢飲。

瞄準普渡商機，momo購物網集結超過3,000件飲品祭出「夏日涼水攤」活動，即日起至8月31日指定熱銷飲品天天88元限量搶；活動期間下單滿額登記送100 momo幣，單筆消費滿1,000元即享當日登記參與資格；更有累計消費滿1,500元抽iPad mini 6 Wi-Fi 64GB，滿2,000元再加碼抽iPad mini 6 Wi-Fi 256GB、AirPods 3等好禮。