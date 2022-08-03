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超Q機器人讓男神陳柏霖也瘋狂 Jo Malone限定店超好拍
明天就是七夕情人節，還沒想好送什麼禮物嗎？男神陳柏霖也愛上的JoBots，是個好選擇。英倫香氛品牌Jo Malone London，即日起至8月14日，在新光三越信義新天地A11打造「期間限定 JoBots禮物概念店」，以趣味機器人角色JoBots為靈感，消費滿額就能帶走JoBots香水掛飾一只，讓收禮的人也大呼「好可愛」。
陳柏霖日前出席JoBots禮物概念店，就被JoBots機器寵物吸引，至於他喜歡的Jo Malone London香氣，則推薦白樺木與薰衣草香氛，適合喜歡戶外趴趴走的人，至於女生，他則推薦罌粟花與大麥，甜美又不失個性。
JoBots禮物概念店此次結合夏日繽紛花卉、巨型愛心禮盒塔，搭配禮物盒機器人與寵物等不同角色「JoBots」，讓人逛起來都覺得超好拍，活動期間購買任一款100ml香水，可獲得JoBots香水掛飾一只，滿5千元可在JoBots販賣機抽取更多驚喜香氛禮，消費滿6千元可享有精美JoBots限量禮盒包裝服務，滿1萬元更可獲得限量皮件吊飾一只，購買任一商品皆可享有限定彩色緞帶包裝服務。
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