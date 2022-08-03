熊大生日直播間8/4攜手黃子佼開播！「中秋爆米花禮盒」全球限量開賣

國際IP工作室LINE FRIENDS每到明星一哥「熊大」8月的生日都會推出讓粉絲瘋狂的全球限量商品，自去年在LINE禮物開設品牌館之後，更推出LINE禮物獨家上市的限量設計，適逢中秋送禮季節，繼去年開賣就完售的「文旦熊大」，LINE FRIENDS台灣今年推出全新「熊大主廚爆米花禮盒」，除了在LINE禮物品牌館上架，更加碼了不同玩偶款式的禮盒在Pinkoi獨家限量開賣。今年邀請黃子佼加入開賣直播節目，熊大特別設計了各種口味的爆米花讓佼哥試吃，並且開箱可愛到連佼哥都被融化的「小籠包絨毛面紙套」，8月4日晚上8點將於LINE FRIENDS官方帳號、LINE禮物官方帳號直播節目中領先全球開賣。

LINE FRIENDS一哥「熊大」自去年開始，每年都與粉絲相約8月推出全球限量設計商品，並且獨家於LINE禮物品牌館上開賣。今年「LINE FRIENDS中秋熊大主廚爆米花禮盒組」共有「團圓月餅佐黃金流沙醬」、「現採麻豆柚子佐胡椒醬」、「花生捲冰淇淋佐香菜醬」等3個口味，最吸睛的就是聯手Pinkoi推出的兩款主廚熊大玩偶。LINE禮物與Pinkoi各自上架不同款式，LINE禮物禮盒搭配的是味自慢匠人風格的「醬熊大」，限量500套；Pinkoi推出的是甜蜜軟萌的「蜜熊大」，限量300套。兩款熊大設計還可把玩偶跟醬料罐分開，變成萌倒眾人的置物盒。

LINE FRIENDS禮物品牌館一周年，獨家推出「LINE FRIENDS小籠包絨毛面紙套」，5位LINE FRIENDS明星化身軟萌小籠包在蒸籠上，配上面紙就像剛出爐冒著熱氣的小籠包，5個小包子還設計磁吸效果，可以用在任何鐵製表面的家電家具上，讓可愛的熊大、兔兔、莎莉在家中每個角落可愛爆擊，售價1,080元。