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熊大生日直播間8/4攜手黃子佼開播！「中秋爆米花禮盒」全球限量開賣

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
LINE FRIENDS一哥「熊大」8月4日晚上8點邀請國民主持人黃子佼參加直播節目。圖／LINE FRIENDS提供
LINE FRIENDS一哥「熊大」8月4日晚上8點邀請國民主持人黃子佼參加直播節目。圖／LINE FRIENDS提供

國際IP工作室LINE FRIENDS每到明星一哥「熊大」8月的生日都會推出讓粉絲瘋狂的全球限量商品，自去年在LINE禮物開設品牌館之後，更推出LINE禮物獨家上市的限量設計，適逢中秋送禮季節，繼去年開賣就完售的「文旦熊大」，LINE FRIENDS台灣今年推出全新「熊大主廚爆米花禮盒」，除了在LINE禮物品牌館上架，更加碼了不同玩偶款式的禮盒在Pinkoi獨家限量開賣。今年邀請黃子佼加入開賣直播節目，熊大特別設計了各種口味的爆米花讓佼哥試吃，並且開箱可愛到連佼哥都被融化的「小籠包絨毛面紙套」，8月4日晚上8點將於LINE FRIENDS官方帳號、LINE禮物官方帳號直播節目中領先全球開賣。

LINE FRIENDS一哥「熊大」自去年開始，每年都與粉絲相約8月推出全球限量設計商品，並且獨家於LINE禮物品牌館上開賣。今年「LINE FRIENDS中秋熊大主廚爆米花禮盒組」共有「團圓月餅佐黃金流沙醬」、「現採麻豆柚子佐胡椒醬」、「花生捲冰淇淋佐香菜醬」等3個口味，最吸睛的就是聯手Pinkoi推出的兩款主廚熊大玩偶。LINE禮物與Pinkoi各自上架不同款式，LINE禮物禮盒搭配的是味自慢匠人風格的「醬熊大」，限量500套；Pinkoi推出的是甜蜜軟萌的「蜜熊大」，限量300套。兩款熊大設計還可把玩偶跟醬料罐分開，變成萌倒眾人的置物盒。

LINE FRIENDS禮物品牌館一周年，獨家推出「LINE FRIENDS小籠包絨毛面紙套」，5位LINE FRIENDS明星化身軟萌小籠包在蒸籠上，配上面紙就像剛出爐冒著熱氣的小籠包，5個小包子還設計磁吸效果，可以用在任何鐵製表面的家電家具上，讓可愛的熊大、兔兔、莎莉在家中每個角落可愛爆擊，售價1,080元。

慶祝「熊大」生日不只準備了精心設計的限量商品，LINE FRIENDS拋出限時LINE禮物獨家優惠，8月4日晚上8點直播開播到8月8日期間下單LINE禮物獨家限量新品回饋20% LINE POINTS，8月8日「熊大」生日當天還有全館不限商品全面10% LINE POINTS回饋。

LINE禮物全球限量獨家商品「LINE FRIENDS醬熊大－中秋熊大主廚爆米花禮盒」，售價1,200元。圖／LINE FRIENDS提供
LINE禮物全球限量獨家商品「LINE FRIENDS醬熊大－中秋熊大主廚爆米花禮盒」，售價1,200元。圖／LINE FRIENDS提供
LINE FRIENDS攜手Pinkoi推出全球限量「中秋熊大主廚爆米花禮盒」。圖／LINE FRIENDS提供
LINE FRIENDS攜手Pinkoi推出全球限量「中秋熊大主廚爆米花禮盒」。圖／LINE FRIENDS提供
LINE FRIENDS慶祝於LINE禮物品牌館上架一周年，推出超萌的「LINE FRIENDS小籠包絨毛面紙套」。圖／LINE FRIENDS提供
LINE FRIENDS慶祝於LINE禮物品牌館上架一周年，推出超萌的「LINE FRIENDS小籠包絨毛面紙套」。圖／LINE FRIENDS提供
Pinkoi全球限量獨家商品「LINE FRIENDS蜜熊大－中秋熊大主廚爆米花禮盒」，售價1,200元。圖／LINE FRIENDS提供
Pinkoi全球限量獨家商品「LINE FRIENDS蜜熊大－中秋熊大主廚爆米花禮盒」，售價1,200元。圖／LINE FRIENDS提供
LINE禮物全球限量獨家商品「LINE FRIENDS小籠包絨毛面紙套」，售價1,080元。圖／LINE FRIENDS提供
LINE禮物全球限量獨家商品「LINE FRIENDS小籠包絨毛面紙套」，售價1,080元。圖／LINE FRIENDS提供

LINE 熊大

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