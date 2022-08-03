快訊

北市南港晚間1395戶無預警停電 台電搶修後已全數復電

U12世界盃／陳瑞鑫敲中華隊本屆首轟 4局扣倒多明尼加

柔道亞錦賽／奪牌保證！男神楊勇緯奪銅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台北霞海城隍廟神助攻 來一客電影院讓愛情「筷」來

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
來一客電影院回歸，首次至台北霞海城隍廟旁舉辦。
來一客電影院回歸，首次至台北霞海城隍廟旁舉辦。

「來一客電影院」回歸了！來一客不僅有「愛情筷來」的涵意，並於七夕前夕8/3~8/4推出限定「來一客電影院」。今年首次來到求姻緣超靈驗的台北霞海城隍廟旁舉辦，邀請月老蒞臨神助攻加持。

「來一客電影院」自2018年起，為民眾打造七夕浪漫好去處，屢獲好評。今年「來一客電影院」首度在台北霞海城隍廟旁舉辦，想追求愛情的民眾，在8/3~8/4白天可先以「來一客加筷子」供品組拜月老，祈求「愛情筷來」；傍晚時分，再邀約曖昧對象到永樂市場外的「來一客電影院」，一邊品嘗七夕限定版來一客特調風味，一邊迎著大稻埕的涼風，觀賞浪漫愛情電影，為兩人感情迅速加溫。

「來一客電影院」除了精選愛情浪漫電影輪流放映，更在復古氛圍滿滿的大稻埕打造浪漫滿分的三大亮點，整個場域將充滿著粉紅泡泡。亮點一是獨家的「結緣兌換所」限定開幕，首推三款來一客七夕結緣特調，包括結緣茶配肉燥菠菜來一客的「月老特調」、胡椒配京燉肉骨來一客的「辛心相印」特調，以及年糕起司配川辣牛肉來一客的「你牛(儂)我牛(儂)」特調。

亮點二是集結來一客、「來一客電影院」、台北霞海城隍廟三大特色，並唯美融合在一起的霓虹城燈座，絕對美拍；亮點三在霞海城隍廟前設置的「愛情筷來」祈願繪馬架，民眾可向月老傳達願望，單身男女們也可以掛上祈求姻緣的祈願卡，讓近在咫尺的霞海月老聽見心願，助攻愛情快來。

來一客電影院

日期：2022/08/03 18:00~20:00、08/04 18:00~23:00

地點：台北大稻埕永樂市場前廣場(103台北市大同區迪化街一段21號)

票價：Accupass活動通上免費報名

網址：https://www.accupass.com/event/2207261509002281568860

摩登現代燈飾結合古香紅瓦建築，超好拍。圖／來一客提供
摩登現代燈飾結合古香紅瓦建築，超好拍。圖／來一客提供
精選台北霞海城隍廟結緣茶配肉燥菠菜來一客，推全台獨有的「月老特調」。圖／來一客提供
精選台北霞海城隍廟結緣茶配肉燥菠菜來一客，推全台獨有的「月老特調」。圖／來一客提供

霞海城隍廟 電影 愛情

延伸閱讀

七夕魁星爺聖誕 金門縣府辦考生祈福活動

七夕起「4生肖財運旺爆」：屬兔升官加薪 屬虎投資大旺

七夕盛典連續4天！ 「2022宜蘭情人節」99米星光鵲橋超浪漫，還有星光舞台、夢幻夜景愈夜愈美麗

上班族七夕好孤單 過節孤單指數達65.1、近四成沒對象

相關新聞

露天拍賣、商店街發起啡嚐市集！ 65家咖啡特色店參展

網路購物已是生活日常，大品牌結合電商平台，生活所需各種用品都能快速訂購，但街角巷弄的特色小店、獨立品牌卻在大量的網路販促...

父親節禮物搞定沒？ 格蘭父子專屬選酒4大提案

父親節禮物搞定沒？如果沒有，為了避免落入父親節禮物的選擇障礙，格蘭父子貼心針對四種常見的父親類型，精選四款父親節專屬選酒...

楓糖聖代、楓糖年輪！日本「楓糖男孩」新甜點登台開賣

連續5年獲得東京車站伴手禮第一名的「The Maple Mania 楓糖男孩」，繼於今年6月正式立足台北，也將於8月5日...

英式精釀啤酒必喝朝聖款 聖奧圖狹三金進軍台灣

深耕英式精釀啤酒多年的嘉馥貿易，歷經長達2年的磋商洽談，將去年一舉於英國IBC（International Beer C...

自由換色刻字 快到Xbox Design Lab打造個人專屬控制器

看準玩家追求與眾不同，台灣微軟Xbox宣佈，玩家期盼已久的「Xbox Design Lab」無線控制器客製化服務即日起正...

蝦皮購物「8.8免運父親節」限時推咖啡、炸雞最低8元起

父親節邁入倒數4天，蝦皮購物「8.8免運父親節」攜手小米、LA NEW等88大品牌推出多款老爸入魂禮包，「碧兒泉男仕藍藻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。