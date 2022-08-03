台北霞海城隍廟神助攻 來一客電影院讓愛情「筷」來

「來一客電影院」回歸了！來一客不僅有「愛情筷來」的涵意，並於七夕前夕8/3~8/4推出限定「來一客電影院」。今年首次來到求姻緣超靈驗的台北霞海城隍廟旁舉辦，邀請月老蒞臨神助攻加持。

「來一客電影院」自2018年起，為民眾打造七夕浪漫好去處，屢獲好評。今年「來一客電影院」首度在台北霞海城隍廟旁舉辦，想追求愛情的民眾，在8/3~8/4白天可先以「來一客加筷子」供品組拜月老，祈求「愛情筷來」；傍晚時分，再邀約曖昧對象到永樂市場外的「來一客電影院」，一邊品嘗七夕限定版來一客特調風味，一邊迎著大稻埕的涼風，觀賞浪漫愛情電影，為兩人感情迅速加溫。

「來一客電影院」除了精選愛情浪漫電影輪流放映，更在復古氛圍滿滿的大稻埕打造浪漫滿分的三大亮點，整個場域將充滿著粉紅泡泡。亮點一是獨家的「結緣兌換所」限定開幕，首推三款來一客七夕結緣特調，包括結緣茶配肉燥菠菜來一客的「月老特調」、胡椒配京燉肉骨來一客的「辛心相印」特調，以及年糕起司配川辣牛肉來一客的「你牛(儂)我牛(儂)」特調。

亮點二是集結來一客、「來一客電影院」、台北霞海城隍廟三大特色，並唯美融合在一起的霓虹城燈座，絕對美拍；亮點三在霞海城隍廟前設置的「愛情筷來」祈願繪馬架，民眾可向月老傳達願望，單身男女們也可以掛上祈求姻緣的祈願卡，讓近在咫尺的霞海月老聽見心願，助攻愛情快來。

摩登現代燈飾結合古香紅瓦建築，超好拍。圖／來一客提供