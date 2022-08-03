全聯芋頭季強勢回歸 布蕾盒、切達起司麵包鹹甜新食感

不管你是甜芋派、鹹芋派，還是芋頭腦粉，全聯自8月5日起至9月1日將推出一系列芋頭季商品，網羅甜點品牌We Sweet、全聯阪急麵包及調理品牌美味堂，聯手推出15款甜點、鹹食與輕食，其中有7款為新品，將經典食材變出更多新花樣，年年都要給消費者嶄新的味蕾體驗。

此次We Sweet甜點嚴選台灣中部大甲、南部高樹的芋頭作為原料，推出6款芋頭季甜點，其中有4款新品首次登場，芋泥控必Buy商品「芋泥布蕾盒」，將香軟的日式布蕾搭上純芋泥餡，上層加入擁有琥珀色光澤的手煮焦糖，口感超有層次。「芋泥肉鬆拿破崙捲」綿密口感中帶有些許芋頭顆粒，搭配酥脆派皮及鹹甜肉鬆捲入芋頭戚風裡，呈現結合綿密與酥脆的創意滋味。人氣黑馬商品「芋泥羅馬包」，芋頭餡搭配特調奶霜，奶香濃郁；「芋泥可頌」則是將經典可頌注入特製芋泥內餡，一口咬下超驚喜。另有2款熱銷經典商品「芋見幸福千層」、「芋頭甜湯」也加入芋頭系陣營，售價49～149元，活動期間每週末優惠價8.8折起。

除了甜點，全聯阪急麵包大盛系列也推出多款芋頭新品，「芋香核桃歐包」特別使用歐式做法，讓傳統芋頭也有新食感；「香芋丹麥」餡料占比超過20%、尺寸變大，芋泥控不可錯過。喜歡鹹甜口感混搭的民眾，「芋頭切達起司麵包」、「鹹香芋頭肉脯麵包」也肯定要嚐鮮。4款新品均一價39元，8月5日至8月18日大盛系列芋頭季新品特價35元，任選3個99元。