「雷神索爾」私服打扮是時尚老爸 克里斯漢斯沃愛金表

育有3個孩子的好萊塢男星克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth），因飾演漫威英雄「雷神索爾」紅遍全球，更經常在IG上分享他和孩子的趣味互動，好爸爸的形象深植人心。近期他積極出席全球電影宣傳活動，在與妻子Elsa Pataky連袂出席Netflix新片《蜘蛛頭監獄》首映會，及與導演塔伊加維迪提為該戲受訪時，克里斯漢斯沃皆選擇配戴義大利品牌寶格麗（BVLGARI） Octo Finissimo Skeleton超薄鏤空玫瑰金腕表，展現這位澳洲性格男星的時尚風格。

而在結束Netflix新片《蜘蛛頭監獄》的宣傳後，克里斯漢斯沃返回澳洲，與一同出演電影的雙胞胎兒子參加《雷神索爾：愛與雷霆》首映會，一身優雅帥氣黑色西裝的克里斯漢斯沃在為粉絲簽名時，也露出手腕上的BVLGARI Octo Finissimo Automatic噴砂玫瑰金超薄自動腕表，意外流露出硬漢男星私下的優雅。