聽新聞
test
0:00 / 0:00
「雷神索爾」私服打扮是時尚老爸 克里斯漢斯沃愛金表
育有3個孩子的好萊塢男星克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth），因飾演漫威英雄「雷神索爾」紅遍全球，更經常在IG上分享他和孩子的趣味互動，好爸爸的形象深植人心。近期他積極出席全球電影宣傳活動，在與妻子Elsa Pataky連袂出席Netflix新片《蜘蛛頭監獄》首映會，及與導演塔伊加維迪提為該戲受訪時，克里斯漢斯沃皆選擇配戴義大利品牌寶格麗（BVLGARI） Octo Finissimo Skeleton超薄鏤空玫瑰金腕表，展現這位澳洲性格男星的時尚風格。
而在結束Netflix新片《蜘蛛頭監獄》的宣傳後，克里斯漢斯沃返回澳洲，與一同出演電影的雙胞胎兒子參加《雷神索爾：愛與雷霆》首映會，一身優雅帥氣黑色西裝的克里斯漢斯沃在為粉絲簽名時，也露出手腕上的BVLGARI Octo Finissimo Automatic噴砂玫瑰金超薄自動腕表，意外流露出硬漢男星私下的優雅。
克里斯漢斯沃配戴的BVLGARI Octo系列腕表，自2012年推出至今，針對不同的生活風格，延伸出多種不同的設計，無疑是即將到來的父親節送禮首選。Octo Finissimo系列是以極致的製表工藝打造的超薄系列，除了明星佩戴的貴重金屬款，以及透過鏤空機械結構展現展現霸氣魅力的Octo Finissimo Skeleton，亦有適合日常穿搭的Octo Finissimo S緞面拋光精鋼超薄自動腕表，以百搭的藍色漆面為父親的正裝造形增添時尚態度。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言