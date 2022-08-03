宛如摺紙藝術！132 5. ISSEY MIYAKE麗晶精品展覽登場

設計總是充滿結構之美的ISSEY MIYAKE，旗下132 5. ISSEY MIYAKE去年在台北麗晶精品開設專門店，今日特別在同樓層的挑空區舉行展覽，希望消費者能更近距離、詳盡地一窺132 5. ISSEY MIYAKE品牌名中的「1、3、2、5」數字秘密，也能更了解每件單品的細節魅力。

ISSEY MIYAKE在2007年成立了「Reality Lab」，這是一個結合各領域專才組成的設計團隊，其中包含了圖案設計師山本幸子（Sachiko Yamamoto）、電腦工程師三谷純（Jun Mitani）等，團隊透過「CG電腦程式」開發出數位3D造型，以科學的實驗邏輯推出翻轉平面與立體的系列服裝。到了2010年，才正式推出充滿實驗性的132 5. ISSEY MIYAKE品牌。

承襲ISSEY MIYAKE品牌重要的「一塊布A-Piece of cloth」概念，132 5. ISSEY MIYAKE在製作上同樣也是維持著這個傳統，並結合環保精神，品牌名稱中的「1」代表的就是由寶特瓶回收再生的材質「rePET」創新製成的「一塊」環保布料，「3」指的是服裝經過精算打造的「3D」立體結構，可預先知曉布料各個角度所能展示出的視覺，以及折疊後會產生的樣貌。「2」是布料折疊後呈現的「2D」平面，最後「5」則是當衣服被穿上後可以擁有的多種變化。

這次在麗晶精品B2挑空區舉辦的132 5. ISSEY MIYAKE展覽，共分為三個區塊，一部分可以清楚看到品牌服飾從平面到立體的漸變樣貌，每個摺痕與角度都是精算過的結果。而另一部分則是讓人可以欣賞服裝摺疊成平面和穿在模特兒身上會有怎樣的差別，也展示出摺疊後的衣服宛如摺紙藝術品的美感。最後一部分是除了日本有販售之外，海外只有台灣有賣的「角型板締Triangle Dye」系列。此系列運用製作日本和服數百年的傳統染色技術「板締染」打造，此系列在折疊成2D平面後，染色的部分呈現直線的樣貌；但展開為立體後，則會形成六邊形的圖案，純手工印染的痕跡別具特色。

132 5. ISSEY MIYAKE 品牌展覽 日期：2022.08.03～2022.08.31 時間：配合百貨營業時間 10:00~21:00 地點：麗晶精品B2挑空區

132 5. ISSEY MIYAKE去年在台北麗晶精品開設專門店，近日特別在同樓層的挑空區舉行展覽。圖／132 5. ISSEY MIYAKE提供

海外只有台灣獨家販售的「角型板締Triangle Dye」系列。圖／132 5. ISSEY MIYAKE提供

「角型板締Triangle Dye」系列運用製作日本和服數百年的傳統染色技術「板締染」打造。圖／132 5. ISSEY MIYAKE提供

最經典的系列款式「132 5. STANDARD」摺疊成平面的模樣。圖／132 5. ISSEY MIYAKE提供

132 5. ISSEY MIYAKE將3D演算科學帶至現實，利用3D技術，可預先知曉布料各個角度所能展示出的視覺，以及折疊後會產生的樣貌。圖／132 5. ISSEY MIYAKE提供