小夥伴再進化！萬寶龍Summit 3腕表續航力、永續同升級

就像作業系統或韌體需要更新，數位時代每一個軟硬體的改版，都代表了一次人類文明的微幅進化。萬寶龍（Montblanc）為品牌的智慧腕表Summit推出了第三代新作，不僅電池續航力增加，同時也嘗試使用環保紙材包裝，在思維上跟進永續、環保的時代思潮。

可以和手機連線，進而帶來眾多智慧運用的智慧手表，早已擺脫了塑膠、電子的既定印象，並擁有類似萬寶龍Summit腕表的豐富精品樣貌。新款的Summit 3除了採用輕量化的鈦金屬表殼，並搭配最新版的Wear OS by GoogleTM 和多種應用軟體，例如計步器、心率監測、體能、睡眠監測，以及針對中高齡使用者極為實用的血氧測量功能。