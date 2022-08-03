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小夥伴再進化！萬寶龍Summit 3腕表續航力、永續同升級
就像作業系統或韌體需要更新，數位時代每一個軟硬體的改版，都代表了一次人類文明的微幅進化。萬寶龍（Montblanc）為品牌的智慧腕表Summit推出了第三代新作，不僅電池續航力增加，同時也嘗試使用環保紙材包裝，在思維上跟進永續、環保的時代思潮。
可以和手機連線，進而帶來眾多智慧運用的智慧手表，早已擺脫了塑膠、電子的既定印象，並擁有類似萬寶龍Summit腕表的豐富精品樣貌。新款的Summit 3除了採用輕量化的鈦金屬表殼，並搭配最新版的Wear OS by GoogleTM 和多種應用軟體，例如計步器、心率監測、體能、睡眠監測，以及針對中高齡使用者極為實用的血氧測量功能。
然而Summit 3智慧手表不僅有各種運用程式帶來便利生活，表款更可快速「換臉」，帶來萬寶龍高階複雜腕表系列如Geosphere、1858、寶曦等面盤以數位化方式重現在螢幕上，別具趣味；同時相較於Summit 2的電池為340mAh、Summit 3的電池容量也提升為400mAh，表款的包裝紙也從塑膠改為永續紙張，減少一次性浪費，表款訂價43,200元，皆附橡膠、小牛皮表帶各一條，已可在全台萬寶龍專賣店上，直接洽詢。
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