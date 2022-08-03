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台中OUTLET、量販搶商機 多重好康迎接消費者

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市日曜天地OUTLET5日起至29日，推出「NG名牌包搶購會」，最低下殺1折起。記者黃寅／攝影
台中市日曜天地OUTLET5日起至29日，推出「NG名牌包搶購會」，最低下殺1折起。記者黃寅／攝影

通膨時代，名牌包漲幅亦大， 台中市日曜天地OUTLET5日起至29日，推出「NG名牌包搶購會」，最低下殺1折起。大買家量販店看好中元節商機，即日起至17日也與銀行聯合回饋，刷大買家聯名卡或台新信用卡，消費滿3000元送植萃抗菌洗衣精1.8公斤，滿10000元分期送大買家200元禮券

日曜天地說，搶購會集結CHANEL、PRADA、GUCCI等70大精品名牌，消費者至指定櫃位、不限金額消費再送300元運動購物金。日曜天地官方粉絲團也推出加碼活動，消費者只要在搶購會期間至指定文章底下留言，就有機會抽到市價15920的Michael Kors AVA防刮皮革兩用包。

日曜天地說，所謂的NG包，部分僅有輕微摺痕或壓痕，不影響包包品質，但價格就直接下殺2至3折、甚至是1折，此次400坪活動會場包款琳瑯滿目，從精品品牌包款到平價品牌通通有。

而且，為了讓外縣市消費者也能參與年度盛事，日曜天地更首次將各式包款上架至網路販售，線上也能用超優惠價格把心儀的包款下單帶回家，線上購物網請點此

此外，5日上午10時30分至下午1時30分，日曜天地舉辦限時名牌包封館首購會，消費者可以到日曜天地粉絲專頁留言領序號，當日即可驗證入場。

大買家人員說，17日前刷華南銀行信用卡，消費滿3800元就送100元大買家禮券，滿6000元分期送大買家200元禮券。針對聯名卡會員，還有回饋再加碼，只要5日至11日刷大買家聯名卡滿4000元，就加碼就送100元商品禮券。

大買家量販店看好中元節商機，即日起至17日也與銀行聯合回饋，刷大買家聯名卡或台新信用卡，消費滿3000元送植萃抗菌洗衣精1.8公斤，滿10000元分期送大買家200元禮券。圖／大買家量販店提供
大買家量販店看好中元節商機，即日起至17日也與銀行聯合回饋，刷大買家聯名卡或台新信用卡，消費滿3000元送植萃抗菌洗衣精1.8公斤，滿10000元分期送大買家200元禮券。圖／大買家量販店提供

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