買包如找老公可遇不可求！賈永婕買LV珍稀包預算無上限

2022年度的路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）以精湛人手工藝製作的珍稀皮革展於8月3日起至8月7日止，首度於台中正式展開，在以博物館為靈感的石柱和拱門組成的展場中，共呈獻今年全新11款品牌獨特的色調，其中包括首次於台灣展出的「玫瑰幻影Rose Fusion」為此次活動的全新獨家工藝，粉色的柔美夢幻光澤靈感源於貝殼和海膽深淺不一的彩虹光澤，創造出馥郁的質感和飽滿的層次感。女星賈永婕更特地在全家出國度假前出席活動，結束後將直奔機場，「我真的是很愛LV！」

「買包包尤其是珍稀皮革，就像找好男人好老公一樣，可遇不可求，緣分來了就要好好珍惜！」所以賈永婕買包特重「眼緣」，她透露自己人生擁有的第一款精品包就是路易威登，行李箱更陪伴她23年來全球走透透，今天來台中鑑賞如藝術品般的珍稀皮革包款，熱愛潛水的她一眼就命中「海洋珊瑚礁」這款色澤，是品牌揉合紫、黃、粉、綠多色而成的獨家新作。平常買包包還是會務實地會將價格納入考量的她笑說猶如命定款，「今天的珊瑚價格多少我都可以接受！」

此次2022珍稀皮革系列，提供訂製的包括經典熱銷的Capucines、Rose des Vents、Square、Twist、脫胎自經典旅行箱的Petite Malle、City Steamer等女士包款，以及Mini Soft Trunk、Soft Trunk、City Keepall等男士包款。訂製平均約需等待至少半年至一年時間，女包價格約在百萬左右，不過本次來台展出的最高單價之作則是以日本紮染工藝製作的男士背包，因工序格外繁複艱難，定價在300萬以上。

路易威登的特殊皮革包款採用精選的長吻鱷魚皮、短吻鱷魚皮和無法人工飼育的灣鱷等獨特珍貴的皮革材質，從選皮開始每件均經至少350道不同的工序，提供特殊調製的25種常態色系選擇。珍稀皮革展的焦點則是在每年由獨門「Fusion」招牌工法延續出的各種變化，藉由色彩線條創造細微的橫紋效果，是路易威登代表之作。