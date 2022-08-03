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電影「子彈列車」主角不是布萊德彼特？是「它」才對！宣傳海報裡還站C位

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
TUMI 19 Degree Aluminum鋁合金系列手提箱更是「子彈列車」電影海報主角。圖／摘自imdb
TUMI 19 Degree Aluminum鋁合金系列手提箱更是「子彈列車」電影海報主角。圖／摘自imdb

改編自日本暢銷推理小說《瓢蟲》的電影「子彈列車」，描述由布萊德彼特飾演的殺手「瓢蟲」，在日本新幹線為背景的列車上，遇見了許多來自不同背景以及不同類型的殺手。背後彼此有著衝突目的卻又互相連結的出現在同一輛列車，讓許多影迷都很期待進戲院，一睹布萊德彼特與眾演員共同飆戲。

由「死侍2」導演大衛雷奇David Leitch執導的「子彈列車」，包括布萊德彼特飾演的殺手「瓢蟲」在內，都在日本新幹線上，在爭奪一只鋁合金手提箱，希望能獨佔其中的秘密。因此，這只出自商務人士最愛品牌TUMI之手的手提箱，時常出現在鏡頭內，說是另類電影主角也不為過，甚至還成為了日本電影海報中的視覺焦點，與真的男主角布萊德彼特相比毫不遜色。

TUMI 19 Degree Aluminum鋁合金系列手提箱時常出現在「子彈列車」電影裡。圖／摘自imdb
TUMI 19 Degree Aluminum鋁合金系列手提箱時常出現在「子彈列車」電影裡。圖／摘自imdb

這款出現於電影的手提箱，來自TUMI 19 Degree Aluminum鋁合金系列，是特別為「子彈列車」所打造。延續了這系列的經典金屬線條外觀及耐用性，還加上印著「子彈列車」標誌的卡片夾層。由於太受矚目，TUMI與電影發行商SONY影業，決議讓其商品化，完整複製了電影道具的各項特色，推出全球限量150個，讓影迷和品牌粉絲都得以收藏。

TUMI 19 Degree Aluminum鋁合金系列手提箱時常出現在「子彈列車」電影裡。圖／摘自imdb
TUMI 19 Degree Aluminum鋁合金系列手提箱時常出現在「子彈列車」電影裡。圖／摘自imdb

不只有和電影「子彈列車」合作的限定手提箱，TUMI還與紐約人氣潮牌STAPLE聯名，呈現包括旅行箱、單肩包、 Ping Pong側背包和後背包等單品。這系列以粉紅鴿子和紐約市街地圖印花貫穿，並向STAPLE創辦人Jeff Staple從小成長的城市致敬。並分別加入聖保羅市景、東京澀谷十字路口與巴賽隆納著名地標建築中的印花瓷磚，以及洛杉磯博物館的建築美學等特色，猶如環遊世界一般。

TUMI 19 Degree Aluminum鋁合金系列手提箱時常出現在「子彈列車」電影裡。圖／摘自imdb
TUMI 19 Degree Aluminum鋁合金系列手提箱時常出現在「子彈列車」電影裡。圖／摘自imdb

TUMI與紐約人氣潮牌STAPLE聯名，呈現包括旅行箱、單肩包、 Ping Pong側背包和後背包等單品。圖／TUMI提供
TUMI與紐約人氣潮牌STAPLE聯名，呈現包括旅行箱、單肩包、 Ping Pong側背包和後背包等單品。圖／TUMI提供

TUMI 19 Degree Aluminum鋁合金系列手提箱78,000元。圖／TUMI提供
TUMI 19 Degree Aluminum鋁合金系列手提箱78,000元。圖／TUMI提供

TUMI與STAPLE聯名系列單肩包18,800元。圖／TUMI提供
TUMI與STAPLE聯名系列單肩包18,800元。圖／TUMI提供

TUMI與STAPLE聯名系列可擴展四輪旅行箱49,800元。圖／TUMI提供
TUMI與STAPLE聯名系列可擴展四輪旅行箱49,800元。圖／TUMI提供

TUMI與STAPLE聯名系列後背包29,800元。圖／TUMI提供
TUMI與STAPLE聯名系列後背包29,800元。圖／TUMI提供

TUMI與STAPLE聯名系列Kit側背包12,800元。圖／TUMI提供
TUMI與STAPLE聯名系列Kit側背包12,800元。圖／TUMI提供

TUMI與STAPLE聯名系列Ping Pong側背包10,800元。圖／TUMI提供
TUMI與STAPLE聯名系列Ping Pong側背包10,800元。圖／TUMI提供

電影 日本

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