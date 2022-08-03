燦坤「生活應援祭2.0」好評加碼 學生買指定MacBook再送豪華配件組

燦坤「生活應援祭2.0」現折券優惠好評再延長，即日起至8月9日期間，指定品牌商品會員促銷價全館8折起，依據指定價格區間，燦坤加碼再送現折「生活應援券」；指定品牌單品滿2.2萬以上，刷9大銀行信用卡滿2萬並分3/6/8期0利率，享限量銀行現折贈品券1,022元，最高當場現折2,022元。

除了「生活應援祭2.0」的優惠外，指定冰箱、洗衣機最多再享退稅補助最高2,000元、指定除濕機再享退稅補助最高1,200元，如SAMPO一對一變頻單冷空調，原價31,500元，會員促銷價26,900元，刷9大銀行信用卡再現折1,022元，折扣後25,878元再享政府補助。冰箱則推薦Panasonic 500公升玻璃三門變頻冰箱，原價43,900元，會員促銷價40,380元，憑券先現折1,000元，刷9大銀行信用卡再現折1,022元，折扣後38,358元。暑期居家玩伴三星65型4K QLED智慧聯網電視搭配Xbox Series S主機，總市價79,380元，燦坤會員促銷價59,999元，憑券先現折1,000元，刷9大銀行信用卡再現折1,022元，折扣後只要57,977元。

燦坤搶先迎接開學採購潮，推出「Back To School」返校活動，推10重好康為學子準備全方位3C商品，持舊筆電到門市舊換新，可再折抵最高16,500元。指定品牌筆電機種，搭載intel處理器，刷7家指定銀行信用卡再享30期0利率。燦坤另推全方位「數位週邊照護禮包」，Microsoft 365 Personal個人版1年盒裝加上BoBeeCare電腦照護卡，直降4.4折只要2,189元，現省1,701元。除了超殺折扣外，全台燦坤門市再幫您的筆電免費健檢，加購SSD或RAM再享免費安裝服務，幫助你以最佳狀態面對開學。

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