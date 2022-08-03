全家推芒果椰奶霜淇淋！ 指定哈根達斯買10送10

夏天總是讓人想念南洋風味甜點與冰品，新加坡「芒果椰奶」為遊客到訪必嘗的代表性甜點，全家便利商店Fami!ce與新南洋料理品牌「Chope Chope Eatery」聯名合作，開發全新南洋風「芒果椰奶霜淇淋」，搭配限量綠色脆皮甜筒，搶攻消費者的味蕾，8月5日至9月4日新品嘗鮮價45元；8月5日至8月7日全家便利商店App「隨買跨店取」再推出限時優惠價5支168元。此外，適逢七夕情人節，全家便利商店8月4日更推出一日快閃Fami!ce霜淇淋買一送一優惠。

全家便利商店Fami!ce與知名新南洋料理餐廳Chope Chope Eatery聯名推出「芒果椰奶霜淇淋」，由米其林二星主廚林恬耀監製，以新加坡代表性甜點芒果椰奶進行發想，採用台灣在地芒果鮮榨成汁，再融合椰奶後製成霜淇淋，入口即感受到酸甜芒果香氣，點綴濃郁椰奶風味，平衡完美的融合令人回味無窮。

「Fami!ce芒果椰奶霜淇淋」更推出限量脆皮甜筒，餅皮顏色以清爽綠色為主軸，搭配黃橙色芒果椰奶霜淇淋，兼具味覺與視覺雙重享受，另有限量聯名霜淇淋紙杯，8月5日起正式開賣，售價49元，8月5日至9月4日可享新品嘗鮮價45元；8月5日至8月7日全家便利商店App「隨買跨店取」也推出限時優惠價5支168元，兌換期限至明年2月28日。

8月4日七夕情人節當天，全家便利商店推出Fami!ce霜淇淋單日限定買一送一優惠；另即日起至8月26日購買 Fami!ce霜淇淋即可獲得30元GoShare 騎乘金，GoShare App地圖上也將同步顯示Fami!ce全家霜淇淋販售店舖。

除了新口味霜淇淋之外，全家便利商店即日起至8月16日推出哈根達斯寵愛價及會員專屬集章趣活動，活動期間購買哈根達斯迷你杯及雪糕全系列冰品可享滿3件送1件、滿10件送10件的超值優惠，最低只需不到60元即可享用哈根達斯，消費滿4件另加贈哈根達斯品脫6折優惠券，是為冰箱補貨的好時機。