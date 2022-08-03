台北101年度頂級珠寶腕表大賞十周年 首度前進南台灣

台北101推出的「WORLD MASTERPIECE大師之作」（簡稱WMP）一年一度的頂級珠寶腕表大賞，今年正式邁入第十年，今年WMP首度南下高雄，並與滙豐銀行攜手合作於8月12日至8月14日搶先在高雄豪宅會館舉辦實體展，屆時南台灣鐘表珠寶收藏家與愛好者即可就近鑑賞。台北場將於9月1日起展開，全館匯聚超過20家國際頂級珠寶腕表品牌，也是下半年業績攻頂的重頭戲。

高雄場特別精選BLANCPAIN、Breguet、HARRY WINSTON、Jaeger-LeCoultre與Vacheron Constantin五大頂級品牌限時入駐，展演總價破億的話題新作，並安排業界藏家與專業達人，推出八場鐘表專業鑑賞講座，台北101指出，首度南下呈現台北101所代表的高端精緻生活風格，此乃南台灣首見的國際頂級珠寶鐘表展覽。

5大頂級瑞士品牌年度話題表款南台灣藏家搶先看，其中有全球限量款的海瑞溫斯頓海洋Ocean系列Diamond Waves雙逆跳功能36毫米自動腕錶、寶珀Villeret中華年曆腕表、積家約會系列流星珠寶腕錶錶、江詩丹頓Historiques系列222腕表以及Breguet寶璣Tradition Tourbillon 7047等，皆為剛剛空運來台的頂級之作，將於高雄展首次亮相。