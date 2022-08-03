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台北101年度頂級珠寶腕表大賞十周年 首度前進南台灣

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
台北101推出的「WORLD MASTERPIECE大師之作」年度頂級珠寶腕表大賞，今年首度南下高雄於8月12日至8月14日搶先在高雄豪宅會館舉辦實體展。圖／台北101提供
台北101推出的「WORLD MASTERPIECE大師之作」年度頂級珠寶腕表大賞，今年首度南下高雄於8月12日至8月14日搶先在高雄豪宅會館舉辦實體展。圖／台北101提供

台北101推出的「WORLD MASTERPIECE大師之作」（簡稱WMP）一年一度的頂級珠寶腕表大賞，今年正式邁入第十年，今年WMP首度南下高雄，並與滙豐銀行攜手合作於8月12日至8月14日搶先在高雄豪宅會館舉辦實體展，屆時南台灣鐘表珠寶收藏家與愛好者即可就近鑑賞。台北場將於9月1日起展開，全館匯聚超過20家國際頂級珠寶腕表品牌，也是下半年業績攻頂的重頭戲。

高雄場特別精選BLANCPAIN、Breguet、HARRY WINSTON、Jaeger-LeCoultre與Vacheron Constantin五大頂級品牌限時入駐，展演總價破億的話題新作，並安排業界藏家與專業達人，推出八場鐘表專業鑑賞講座，台北101指出，首度南下呈現台北101所代表的高端精緻生活風格，此乃南台灣首見的國際頂級珠寶鐘表展覽。

5大頂級瑞士品牌年度話題表款南台灣藏家搶先看，其中有全球限量款的海瑞溫斯頓海洋Ocean系列Diamond Waves雙逆跳功能36毫米自動腕錶、寶珀Villeret中華年曆腕表、積家約會系列流星珠寶腕錶錶、江詩丹頓Historiques系列222腕表以及Breguet寶璣Tradition Tourbillon 7047等，皆為剛剛空運來台的頂級之作，將於高雄展首次亮相。

2022台北101 World Masterpiece 9月1日至9月17日回到台北主場，全館超過20家國際頂級珠寶腕表品牌參與年度盛會，台北101並在101樓最高樓層打造全台最接近天際的雲端腕表珠寶聚會，以科技、工藝、經典、永續等主題規畫的近30場鑑賞會。

2022台北101 World Masterpiece 9月1日至9月17日回到台北主場。圖／台北101提供
2022台北101 World Masterpiece 9月1日至9月17日回到台北主場。圖／台北101提供
Blancpain Villeret中華年曆腕表鉑金款。圖／台北101提供
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江詩丹頓Overseas鏤雕超薄萬年曆。圖／台北101提供
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Breguet Marine Hora Mundi 5557腕表。圖／台北101提供
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積家RENDEZ-VOUS DAZZLING STAR約會系列流星珠寶腕表。圖／台北101提供
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HARRY WINSTON Ocean Biretrograde Diamond Waves Automatic 36毫米自動腕表。圖／台北101提供
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珠寶 腕表 台北101

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