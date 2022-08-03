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ITZY任CHARLES & KEITH品牌大使 全新形象廣告霸氣外露
繼韓國女星鄭秀晶Krystal成為時尚品牌CHARLES & KEITH的首位代言人之後，品牌再度簽下韓團ITZY成為全球品牌大使。全新形象廣告曝光， ITZY詮釋起CHARLES & KEITH秋冬系列包款與鞋履，展現超強氣場，呼應了新歌要傳達的成熟且獨立的女性魅力。
人氣女團ITZY以新歌「Sneakers」回歸，推出之後不僅登上南韓Bugs音源榜冠軍，而且迷你專輯預售更超過72萬張，寫下團體最佳成績。不僅在音樂演藝上獲得新成就，時尚品牌CHARLES & KEITH更宣布邀請ITZY成為秋冬全球形象大使。品牌在這季以Lula漆皮系列為設計主軸，因此在新的形象廣告裡，便能看到ITZY以大衣或是短裙等造型來演繹，凸顯亮眼飽滿的皮革光澤。
CHARLES & KEITH聯合創辦人Keith Wong提到「ITZY 女孩們勇於做自己的真實形象，與品牌信念不謀而合，這也是邀請她們加入的主要原因」。對於成為品牌最新形象大使，ITZY也表示「我們將透過包款鞋履的設計細節，全方位向熱愛時髦的粉絲們展現 CHARLES & KEITH 與我們之間獨特的時尚火花」。這系列形象廣告也如同ITZY獨具個人風格的每位成員般，展現真實自我，時刻散發從容不迫的自信光芒，預計在8月中旬上線。
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