ITZY任CHARLES & KEITH品牌大使 全新形象廣告霸氣外露

繼韓國女星鄭秀晶Krystal成為時尚品牌CHARLES & KEITH的首位代言人之後，品牌再度簽下韓團ITZY成為全球品牌大使。全新形象廣告曝光， ITZY詮釋起CHARLES & KEITH秋冬系列包款與鞋履，展現超強氣場，呼應了新歌要傳達的成熟且獨立的女性魅力。

人氣女團ITZY以新歌「Sneakers」回歸，推出之後不僅登上南韓Bugs音源榜冠軍，而且迷你專輯預售更超過72萬張，寫下團體最佳成績。不僅在音樂演藝上獲得新成就，時尚品牌CHARLES & KEITH更宣布邀請ITZY成為秋冬全球形象大使。品牌在這季以Lula漆皮系列為設計主軸，因此在新的形象廣告裡，便能看到ITZY以大衣或是短裙等造型來演繹，凸顯亮眼飽滿的皮革光澤。