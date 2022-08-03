滑雪預訂7倍成長！ Club Med北海道滑雪村12月全新登場

Club Med繼去年加拿大魁北克盛大開幕後，今年冬天將再度插旗日本北海道，開出第三座滑雪度假村「北海道Kiroro Peak行館」。

Club Med台灣珂境總經理劉育慧表示，台灣滑雪客因疫情長達2年無法出國滑雪，自政府公告居隔3+4政策後，滑雪度假村的詢問度和銷售力道高居不下，至目前為止，預定2023年初到雪村的訂單、相較於前一個區間訂單已有7倍成長，其中又以日本北海道最為熱門。

全新的Club Med北海道Kiroro Peak行館，地處小樽市南部及札幌市西部之間的二世古邊緣，坐落於Kiroro雪場内。因雪場鄰近日本海，Kiroro每年冬季最高降雪量可達21公尺，是北海道雪場降雪量之冠。雪季長達160天，可延續至5月初。

Kiroro雪場總共有23條難易度不同的雪道，滑雪新手除了可以參加Club Med提供的分級分齡團體滑雪課程，也可在雪場内體驗雪地健行；進階玩家可嘗試更刺激的野雪（off-piste skiing）及山岳滑雪（Backcountry）活動，挑戰快速穿梭在山林中的奔馳快感。相較於鄰近的二世古雪場每日近3萬人潮，Kiroro雪場每日僅3000人次，可確保滑雪客盡情享有寬敞的雪道空間。

來到Kiroro Peak行館不滑雪，同樣有很多玩方，除了可免費參加雪地健行、欣賞霧淞外，也可額外付費走出村外參加雪地騎馬或冰釣體驗；也可泡在露天風呂擺脫整日的疲累，最後再由融合日法的新式料理來滿足味蕾。

此外，約40分鐘即可抵達有百年歷史港城小樽，漫步在堺町街上探訪百年玻璃名店和人氣洋菓子名鋪，鄰近的余市蒸餾所(Nikka Whisky)也是人氣景點，出村即可順遊小樽獨有的迷人氛圍。

Club Med北海道Kiroro Peak行館度假村已正式開賣，滑雪食宿假期每人最低25,500元起，8/31前預訂再享免費更改出發日乙次，以及涵蓋Covid-19緊急醫療協助的海外旅遊險。