TOYOTA 就是潮 力挺《原子少年ATOM BOYZ》

為促進台灣音樂與展演活動的發展，TOYOTA每年均透過贊助或協辦的方式支持各項藝文活動，包含百老匯音樂劇、Hito流行音樂頒獎典禮、大型選秀節目聲林之王等，支持年輕人勇敢追夢、突破自我，TOYOTA贊助《原子少年ATOM BOYZ》「原來的少年」演唱會。

TOYOTA長期支持各項藝文活動，許多知名冠名贊助都會看到TOYOTA的身影，希望藉由多元化的合作方式，傳遞TOYOTA品牌的熱情活力；TOYOTA今年更參與贊助超人氣男團選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》「原來的少年」演唱會，這也是今夏最火紅選秀節目《原子少年ATOMBOYZ》，節目播出3個月以來YouTube官方頻道累計觀看人次達3500萬，最後冠軍男團由「天王星」拿下。

用行動支持年輕人大膽追夢，延續節目熱潮，《原子少年ATOM BOYZ》將於8月12日至14日在台北國際會議中心（TICC）舉辦「原來的少年」演唱會，預計帶來一系列精彩豐富的唱跳表演。本次TOYOTA提供時下最夯的潮流休旅車–COROLLA CROSS GR SPORT作為演唱會冠軍專屬用車，以實際行動力挺原子少年們，同時傳遞TOYOTA鼓勵年輕族群勇敢追夢、突破自我的品牌精神。

同時，TOYOTA也攜手《原子少年ATOM BOYZ》冠軍團體「天王星」的人氣團員高胥崴、小孩、蔡承祐、吳昱廷共同拍攝「TOYOTA x 天王星」冠軍影片，原子少年們帥氣潮流的形象與COROLLA CROSS GR SPORT完美結合，絕對是今夏最潮合作。

「TOYOTA x 天王星」冠軍影片已於1日在TOYOTA Taiwan FB、TOYOTA IG上線，除了能一睹少年們帥氣的身影外，還有粉絲專屬福利，即日起按讚追蹤TOYOTA Taiwan FB、TOYOTA IG並達成指定任務，即有機會獲得限量原子少年周邊商品。

8月12日至14日《原子少年ATOM BOYZ》「原來的少年」演唱會重磅登場 TOYOTA邀你一同現場熱情應援

《原子少年ATOM BOYZ》人氣持續延燒，8月13、14日「原來的少年」演唱會開賣即售完，一位難求，延續原子旋風，主辦單位緊急加開8月12日場次，即將於8/5開賣，擔心搶不到票的粉絲，TOYOTA聽到你們的心聲，只要在8月5日前按讚追蹤TOYOTA TV FB，並留言讚聲你最喜歡的行星，就有機會獲得13、14日「原來的少年」演唱會門票。