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台北101珠寶腕錶展十年有成 首次南下高雄

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
2021台北101 World Masterpiece。台北101／提供
2021台北101 World Masterpiece。台北101／提供

台北101周年慶前哨戰一年一度的頂級珠寶腕錶大賞「WORLD MASTERPIECE大師之作」，今年邁入第十年，並首度揮軍南下，與全球最大銀行之一滙豐銀行攜手合作，於8月12日至14日三天在高雄豪宅會館舉辦實體展，僅160位VIP受邀參與，為滙豐銀行中南部頂級高資產尊榮客戶。

此次展出特別精選寶珀BLANCPAIN、寶璣Breguet、海瑞溫斯頓HARRY WINSTON、積家Jaeger-LeCoultre與江詩丹頓Vacheron Constantin等五大頂級品牌限時入駐，展演總價破億珠寶腕錶，並安排業界藏家與達人，推出八場鐘錶專業鑑賞講座。

南台灣藏家將可搶先看5大頂級瑞士品牌年度話題錶款，其中全球限量款的海瑞溫斯頓海洋Ocean系列Diamond Waves雙逆跳功能36毫米自動腕錶、寶珀Villeret中華年曆腕錶、積家約會系列流星珠寶腕錶錶、江詩丹頓Historiques系列222腕錶以及Breguet寶璣Tradition Tourbillon 7047等，皆為剛剛空運來台，將於高雄展首次亮相。

連續3天共計8場的鑑賞活動，僅160位VIP受邀參與，為滙豐銀行中南部頂級高資產尊榮客戶。滙豐銀行特別邀請台北101首次南下舉辦珠寶腕錶展，讓顧客鑑賞具投資價值的高級品，享受與國際同步，一次擁抱2022年最新錶壇趨勢。

2022台北101 World Masterpiece也將於9月1日起於台北展開，全館超過20家國際頂級珠寶腕錶品牌，三大國際腕錶集團Swatch Group斯沃琪集團、Richemont Group歷峯集團、以及LVMH集團共襄盛舉，包括Blancpain、Bvlgari、Breitling、Breguet、Chopard、Harry Winston、Hublot、IWC、Jaeger-LeCoultre、Longines、Mikimoto、Panerai、Roger Dubuis、Rado、Swatch、Vacheron Constantin等，在101F最高樓層打造全台最接近天際的雲端腕錶珠寶聚會，以科技、工藝、經典、永續等主題規劃的近30場鑑賞會，再次為全台藏家與玩家帶來獨一無二的高端品味體驗。

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