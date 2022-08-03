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情人節最後加碼！ RADO、ORIS中性風情侶表風格自由配
情人節只剩兩天不到，還沒準備好情人禮？一只風格、造型或配色搶眼的中性表款，除了可成為情侶對表，也可以一表輪流「戴」，時而成為男友表、時而成為女性款。
雷達表（RADO）與義大利花園組織Grandi Giardini Italiani合作推出真我超薄（True Thinline）系列Great Gardens of the World世界花園合作款腕表，是兩造二度合作，以四季為靈感帶來白、粉紅、黃色與橄欖綠四種顏色造型；同時表款表面的藍寶石水晶玻璃並有四種不同的葉片紋理刻度，可自由搭配成情侶對表，四款訂價皆為61,900元，
喜歡粉嫩的「糖果色」嗎？ORIS的Divers Sixty Five「Cotton Candy」款，將讓你的另一半心情甜滋滋。以青銅為表殼材質的表款，有著天青藍、湖水綠與石英粉三種配色，宛如糖果般繽紛，復古的風格源自1965年的設計，手表並具備停秒對時裝置、日期瞬跳等功能機制，讓你（妳）和他（或她），瞬間對焦、甜蜜連線。
而如果想搜尋風格更為中性的款式？其中帝舵（TUDOR）1926系列的41毫米款式則是以白色面盤搭配玫瑰金色的指針、簡約的數字時標，面盤並經過浮雕飾紋處理，典雅、中性，訂價60,000元。同系列又分為41、39、36與28毫米四種尺寸，選擇同風格但不同尺寸與細節修飾的表款，成為同中求異、異中求同的情人表風格之選。
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