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身份證有「528」烏魚子、干貝吃到飽！ 馬辣7品牌享優惠
馬辣集團的「身份證對對碰」又來了！馬辣針對旗下的馬辣、新馬辣、熊一、哞哞屋等品牌，針對父親節推出對對碰優惠活動，凡身份證或健保卡有「5、2、8、8」任2碼，或是男性姓名有「俊、偉、昌、雄」任一字（同音可），依不同品牌，即可升級北海道生食級干貝、九孔鮑魚或烏魚子吃到飽，讓粉絲們歡度父親節。
即日起至8月31日期間，凡2成人以上同行，提前至少1日預約並告知參與活動者，不限男女，凡身份證或健保卡有「5、2、8、8」任2碼，或是男性姓名有「俊、偉、昌、雄」任一字（可同音不同字），就可享不同的品牌優惠。其中「馬辣」可升級「XXL東石大蛤吃到飽」；「新馬辣」可升級「九孔鮑魚吃到飽」，至於「新馬辣Plus」則可升級「北海道生食級干貝吃到飽」。
滿足同樣條件者，至「熊一燒肉」選擇大關燒肉或橫綱燒肉方案，即享「北海道生食級干貝」吃到飽，或是「免費升級卜卜蜆雞腿鍋」（2擇1）。至「狗一下」內用全桌消費滿1,000元，即送「花枝細切佐魚子醬」1份，滿2,000送2份，以此類推；外帶則可享全品項9折。
另外，至「哞哞屋」用餐，並選擇雙和牛方案，即可送「烏魚子」吃到飽；選擇世界三大和牛方案，再送「巴洛亞氣泡酒」1瓶。「涮樂」選擇極上和牛放題或極上雙和牛放題，全桌即可免費升級「東石蛤蠣」吃到飽；「夯下去」選擇極上和牛牛排方案，可享「烏魚子」吃到飽。
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