抗暑出遊 KIRIN減醣系淡麗啤酒集點送戶外生活好禮

近年台灣掀起登山熱潮，不管是戶外踏青、登山健走、欣賞山林自然生態光景，都成為民眾熱愛的出遊行程。台灣麒麟KIRIN搭上登山遊憩熱潮，旗下減醣系「淡麗GREEN LABEL啤酒」，推出「登山遊清爽多一點」集點活動，即日起至10月31日，喝淡麗就有機會入手知名輕量型實用登山背包、登山杖及野炊鍋具等大獎。

活動期間凡購買台灣麒麟進口之「KIRIN淡麗GREEN LABEL啤酒」系列商品，至活動網站「登山遊清爽多一點集點送」登錄發票，每罐商品可兌換KIRIN Point 1點。累積點數除了可抽登山背包、登山杖等好禮，還可集點兌換野炊必備、收納攜帶更便利的多用途鍋具7入組、登山補給袋及不鏽鋼保溫瓶等精美好物。

「淡麗GREEN LABEL啤酒」採用獨家「芳香啤酒花」製法，並藉著獨家製成技術減醣70%，使其擁有香氣迷人、清爽順口的口感。「減一點、美好多一點」，「KIRIN 淡麗」讓身、心的負擔都減少一點，一如徜徉大草原般的自在舒爽，讓喜歡喝啤酒的民眾，能夠自在地愉悅暢飲這款低負擔、爽口不苦澀的清爽系啤酒。