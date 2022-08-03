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全台唯3「小丸子藏壽司」在這裡！ 滿滿小丸子再送週邊
日本迴轉壽司「藏壽司」繼宣佈於8月8日起推出13款「櫻桃小丸子造型扭蛋」後，也將於8月8日起，在台北、台中、高雄打造3間「櫻桃小丸子聯名店」，可以看見小丸子與花輪、野口的身影，還有小丸子爺爺、爸爸的陪伴，讓粉絲們可以盡興拍照並參與抽獎活動，有機會獲得小丸子週邊禮物。同時全台門市也推出集點活動，可以將小丸子玻璃碗、直傘等週邊商品帶回家。
8月8日至10月10日期間，包括「藏壽司中山南西店」、「藏壽司台中惠文路店」及「藏壽司高雄岡山店」等3間指定門市，將化身為櫻桃小丸子特色聯名店。民眾從窗外就可看見花輪、野口和小丸子俏皮玩耍的身影，一進門還有小丸子、小玉、爸爸和爺爺的熱情迎接，並有小丸子與家人互相鬥嘴的經典對話。此外，入口處還有野口、花輪、小丸子與小玉等角色，候位區並設有互動式趣味拍照區，讓粉絲們一起合照。3間限定店鋪座席區，也全換上小丸子與同學們上下課、與家人及朋友用餐的各種造型，讓用餐時光更有樂趣。
8月8日至9月8日期間，凡參與特色聯名店拍照留言活動，就可以參加抽獎，有機會獲得「小丸子、小玉、花輪或野口便當袋」；前三名最高讚數的藏友們，還可獲得「18吋小丸子娃娃」。同時段，參與官方Instagram活動並完成任務，有機會抽中「櫻桃小丸子 100%長絨棉浴巾」或「長門簾」等浴室好物。
另外於8月8日至10月10日期間，民眾只要消費滿300元即可獲得1點，累積10點可兌換「櫻桃小丸子玻璃碗」；累積14點可兌換「小丸子直傘」；18點則可換「療癒插手枕」。數量有限，換完為止。
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