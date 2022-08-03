快訊

北市南港晚間1395戶無預警停電 台電搶修後已全數復電

U12世界盃／陳瑞鑫敲中華隊本屆首轟 4局扣倒多明尼加

柔道亞錦賽／奪牌保證！男神楊勇緯奪銅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全台唯3「小丸子藏壽司」在這裡！ 滿滿小丸子再送週邊

聯合報／ 記者陳睿中/即時報導
參與抽獎，有機會獲得櫻桃小丸子角色便當袋。圖／藏壽司提供
參與抽獎，有機會獲得櫻桃小丸子角色便當袋。圖／藏壽司提供

日本迴轉壽司「藏壽司」繼宣佈於8月8日起推出13款「櫻桃小丸子造型扭蛋」後，也將於8月8日起，在台北、台中、高雄打造3間「櫻桃小丸子聯名店」，可以看見小丸子與花輪、野口的身影，還有小丸子爺爺、爸爸的陪伴，讓粉絲們可以盡興拍照並參與抽獎活動，有機會獲得小丸子週邊禮物。同時全台門市也推出集點活動，可以將小丸子玻璃碗、直傘等週邊商品帶回家。

8月8日至10月10日期間，包括「藏壽司中山南西店」、「藏壽司台中惠文路店」及「藏壽司高雄岡山店」等3間指定門市，將化身為櫻桃小丸子特色聯名店。民眾從窗外就可看見花輪、野口和小丸子俏皮玩耍的身影，一進門還有小丸子、小玉、爸爸和爺爺的熱情迎接，並有小丸子與家人互相鬥嘴的經典對話。此外，入口處還有野口、花輪、小丸子與小玉等角色，候位區並設有互動式趣味拍照區，讓粉絲們一起合照。3間限定店鋪座席區，也全換上小丸子與同學們上下課、與家人及朋友用餐的各種造型，讓用餐時光更有樂趣。

8月8日至9月8日期間，凡參與特色聯名店拍照留言活動，就可以參加抽獎，有機會獲得「小丸子、小玉、花輪或野口便當袋」；前三名最高讚數的藏友們，還可獲得「18吋小丸子娃娃」。同時段，參與官方Instagram活動並完成任務，有機會抽中「櫻桃小丸子 100%長絨棉浴巾」或「長門簾」等浴室好物。

另外於8月8日至10月10日期間，民眾只要消費滿300元即可獲得1點，累積10點可兌換「櫻桃小丸子玻璃碗」；累積14點可兌換「小丸子直傘」；18點則可換「療癒插手枕」。數量有限，換完為止。

聯名店舖打造打卡牆面，讓粉絲們可以跟櫻桃小丸子合照。圖／藏壽司提供
聯名店舖打造打卡牆面，讓粉絲們可以跟櫻桃小丸子合照。圖／藏壽司提供
高雄岡山店入口處，可以見到角色的趣味互動。圖／藏壽司提供
高雄岡山店入口處，可以見到角色的趣味互動。圖／藏壽司提供
高雄岡山店等候區。圖／藏壽司提供
高雄岡山店等候區。圖／藏壽司提供
中山南西店入口牆，可看到小丸子與家人們鬥嘴的趣味對話。圖／藏壽司提供
中山南西店入口牆，可看到小丸子與家人們鬥嘴的趣味對話。圖／藏壽司提供
台中惠文路店等候區。圖／藏壽司提供
台中惠文路店等候區。圖／藏壽司提供
中山南西店窗外就可見到角色們的可愛模樣。圖／藏壽司提供
中山南西店窗外就可見到角色們的可愛模樣。圖／藏壽司提供
打卡照按讚數最高前3名，可獲得「櫻桃小丸子18吋娃娃」。圖／藏壽司提供
打卡照按讚數最高前3名，可獲得「櫻桃小丸子18吋娃娃」。圖／藏壽司提供
參與集點活動，可獲得櫻桃小丸子集點限量實用小物。圖／藏壽司提供
參與集點活動，可獲得櫻桃小丸子集點限量實用小物。圖／藏壽司提供
用餐區規劃有角色貼飾，增添用餐氛圍。圖／藏壽司提供
用餐區規劃有角色貼飾，增添用餐氛圍。圖／藏壽司提供

櫻桃小丸子

延伸閱讀

中國禁台農產品出口 賴香伶：這些舉動只會招反感

爭鮮「父親節壽司餐」250起！「子彈列車套餐」新登場

家長遭提醒「孩子把玩迴轉壽司」仍無視 網狠酸：教育很重要

小丸子、花輪都來了！藏壽司「櫻桃小丸子扭蛋」現身

相關新聞

露天拍賣、商店街發起啡嚐市集！ 65家咖啡特色店參展

網路購物已是生活日常，大品牌結合電商平台，生活所需各種用品都能快速訂購，但街角巷弄的特色小店、獨立品牌卻在大量的網路販促...

父親節禮物搞定沒？ 格蘭父子專屬選酒4大提案

父親節禮物搞定沒？如果沒有，為了避免落入父親節禮物的選擇障礙，格蘭父子貼心針對四種常見的父親類型，精選四款父親節專屬選酒...

楓糖聖代、楓糖年輪！日本「楓糖男孩」新甜點登台開賣

連續5年獲得東京車站伴手禮第一名的「The Maple Mania 楓糖男孩」，繼於今年6月正式立足台北，也將於8月5日...

英式精釀啤酒必喝朝聖款 聖奧圖狹三金進軍台灣

深耕英式精釀啤酒多年的嘉馥貿易，歷經長達2年的磋商洽談，將去年一舉於英國IBC（International Beer C...

自由換色刻字 快到Xbox Design Lab打造個人專屬控制器

看準玩家追求與眾不同，台灣微軟Xbox宣佈，玩家期盼已久的「Xbox Design Lab」無線控制器客製化服務即日起正...

蝦皮購物「8.8免運父親節」限時推咖啡、炸雞最低8元起

父親節邁入倒數4天，蝦皮購物「8.8免運父親節」攜手小米、LA NEW等88大品牌推出多款老爸入魂禮包，「碧兒泉男仕藍藻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。