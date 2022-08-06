來場書香之旅！網激推全台特色圖書館不容錯過

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「圖書館景點」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的全台七大圖書館景點。

進到圖書館，敞洋在書海裡，能暫時遠離生活中的種種壓力和煩惱，平常忙碌的你，有多久沒坐下來靜靜閱讀一本書了呢？其實台灣有不少圖書館，憑藉出色的外觀設計，屢獲國外相關評鑑單位大獎，特色建築更成為IG熱門打卡景點，而以下幾間圖書館，絕對是你閒暇休息充電的好去處！

熱播台劇拍攝地「國家圖書館」成熱門打卡景點 「屏東縣立圖書館總館」堪稱最美森林圖書館

▲網友熱議7大圖書館景點 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上對圖書館景點的相關討論，能發現位於台北的「國家圖書館」居於聲量冠軍，作為全台唯一一所國家圖書館，是不少台北學生唸書的好地方，又因為是熱播台劇《華燈初上》的拍攝地，讓不少網友慕名前去一探究竟，就有人興奮表示「連華燈都去拍過，肯定得朝聖去！」、「國圖這一幕真的很讓人印象深刻」等。

位於第二名的「屏東縣立圖書館總館」同樣擁有高人氣，因爲有著南台灣「最美森林圖書館」稱號而備受喜愛，日前就有網友前去拜訪，表示身在館內「大自然光線在室內完美地流動」，加上玻璃牆反射著四周環繞建築物的樹木，「讓圖書館巧妙的隱藏在城市之中」，大力讚嘆屏東總圖的建築之美，而不少人也表示認同「留戀忘懷的圖書館」、「我們屏東的總圖好美呀」等。

除此之外，位於台中的「國立公共資訊圖書館」同樣備受討論，其外形猶如巨大白色太空船，精湛設計更被國際知名建築網站評為「全球八大獨特圖書館」之一，就有不少網友將其作為拍攝穿搭照的場景地，成為熱門的打卡地點；另外台北市立圖書館的「北投分館」也是熱門拍照景點，作為台灣首座綠建築圖書館，常有網友分享其周邊的蓮花池等綠化生態區，如詩如畫的場景引來民眾讚嘆「好美喔！讓人會想去那裡看書」、「有種鬧中取靜的氛圍」等。

而位於松菸文創園區的「不只是圖書館」，因將老舊的澡堂古蹟打造成閱讀空間，獨具巧思的設計深受網友喜愛；另外像「台南市立圖書館總館」因為有著悠久歷史的緣故，成為許多民眾享受書香氣息的熱門之選。最後則是全台首座懸吊式綠建築的「高雄市市立圖書館總館」，因其獨特的建築結構與環保兩大看點，也變成當地居民前往閱讀的選擇之一。

台灣有不少獨具特色的圖書館建築，上述提到的幾處景點，有哪個讓你迫不及待想一探究竟呢？不如立刻收藏進名單中，趁著假日閒來無事，來趟充實的圖書館之旅吧！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》