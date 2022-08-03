夜市買火龍果回家咬下驚覺不對！ 原來「老闆是美術科出身」

有網友在臉書社團「爆料公社」表示，同事在台南夜市買了一盒火龍果水果切片，回家咬了一口覺得怪怪的，紅色的果肉裡面竟然是白色的，才發現是蘋果染色後再撒上芝麻，讓他傻眼；店家則致歉表示「太忙拿錯了」。

網友對此表示「火龍果有這麼貴嗎？還要拿蘋果來假裝」，也有網友表示「老闆太有創意了，這個要加分」。

有網友表示，這個是這一家知名的夜市水果攤的創意料理，之前有被媒體報導過，「蘋果要假裝火龍果很費工吧」，認為可能真的是忙中有錯，才會不小心拿錯。

網友發文，指同事8月1日在大東夜市知名水果切片攤上，買了一盒50元的火龍果，當時跟老闆指名要火龍果，老闆也包了一盒紅色的火龍果給同事，當場覺得沒問題，但拿回家咬下之後，才發現裡面是白色的，外表雖然很像紅色的火龍果，但上面黑色的點點竟然是芝麻，而在網上抱怨「老闆你是美術科出身的嗎」。

業者則在下方留言回應「這是誤會！我們有賣蘋果、蘋果沾火龍果醬，也有賣火龍果，蘋果沾火龍果醬是因為老闆覺得這樣味道更豐富。今天火龍果也蠻多的，應該是太忙拿錯了，真的很抱歉！願意匯水果錢回去，或是哪天要再過來，另外補一盒火龍果給您的朋友」。

網友表示「明明知道夜市的比較貴，為什麼不在水果店買就好，至少不會買到假的」、「唬人果沒錯啊」、「夜市嘛⋯⋯總是會有驚喜」、「老闆說太忙拿錯，那要這樣賣應該要分清楚想辦法避免拿錯吧？還有可能我住井裡，第一次聽過蘋果染紅火龍果汁+芝麻」、「火蘋果*無誤！」、「新品種火龍蘋果，你不知道？」。