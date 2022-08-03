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大叔旋風夏日來襲！最MAN讀劇「沒有人想交作業」開演倒數

聯合新聞網／ 聯合數位文創
「沒有人想交作業」絕無冷場的演出，保證能讓觀眾在現場歡聲大笑，也開始思考「那些人生必須要交的作業」。圖／春河劇團提供
「沒有人想交作業」絕無冷場的演出，保證能讓觀眾在現場歡聲大笑，也開始思考「那些人生必須要交的作業」。圖／春河劇團提供

前日(8/1)下午，九位劇場界的型男大叔齊聚，上演了「沒有人想交作業」南村讀劇Round 2的口碑搶先看。「沒有人想交作業」由春河劇團與笨鳥工作室合製，除了原班人馬韋以丞、OD曾志遠、梁正群、高英軒、陳家逵、葉文豪外，今年更加入吳定謙、郭耀仁、隆宸翰，組成超豪華的九大叔型男團，共同演繹劇中的6個角色，不同場次的演出組合將帶來多重的歡樂與驚喜，推薦觀眾一刷再刷！

演前一週的「口碑搶先看」邀請舞台劇、影視業界重量級人士觀賞，包含知名主持人尹乃菁、林書煒，法國尼斯影展最佳男主角林哲熹，大慕可可內容總監莉穎等人皆強力推薦。觀眾表示，本劇精準呈現四十歲以上男人生活中的各種問題，以及男人之間如何用嬉笑、幹話彼此扶持、拯救對方的生活，也佩服演員在這樣讀劇的輕型態演出形式中，就能將情感發揮淋漓盡致，果然是一台好演員。

「沒有人想交作業」由韋以丞導演、王詩淳編劇，講述6個認識多年的演員好友彼此之間的情感牽絆，透過一趟離島之旅一一解開；劇中更大膽直面男性面臨40大關時的脆弱與無助，透過6個角色說出直男說不出口的心底話。這個以喜劇為基底的作品，絕無冷場的演出，保證能讓觀眾在現場歡聲大笑，但笑著笑著，卻也開始思考「那些人生必須要交的作業」。

「沒有人想交作業」絕無冷場的演出，保證能讓觀眾在現場歡聲大笑，也開始思考「那些人生必須要交的作業」。圖／春河劇團提供
「沒有人想交作業」絕無冷場的演出，保證能讓觀眾在現場歡聲大笑，也開始思考「那些人生必須要交的作業」。圖／春河劇團提供

「沒有人想交作業」是一齣能容易引起觀眾共鳴的作品，劇中角色所面對的生活破事，就像我們日常碰到的一樣有大有小，但無論破事大小，給我們的痛苦都是真實的，解決破事這項作業所需要的勇氣也是真實的。製作人楊帛翰認為，這齣戲是台灣少數討論四十歲男人的作品，期待編劇如是枝裕和般在日常話語中藏著深藏意涵的台詞，能像二十多年前的「夜夜夜麻」般，成為當代大叔的標誌。

雖然是讀劇演出，但因應南村劇場特殊的空間感，導演與演員充分運用了所有空間，以十字型的舞臺走位來呈現劇中所有場景，十分親密的展演空間，讓觀眾可以近距離欣賞六位戲精演員的每一個表演，也讓導演忍不住呼籲「要忍住，千萬不要伸手碰演員」，除了有聲音與表情的呈現，又有肢體與走位的演繹，就連服裝也花了許多心思，讓不少觀眾直呼，這樣的讀劇根本超乎想像！

「沒有人想交作業」讀劇版Round2將在8月10至9月4日於南村劇場演出，帶來一連四週、共24場最具男人味、充滿歡笑與一絲絲淚水的現場喜劇表演。購票請洽udn售票網

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