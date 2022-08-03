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葉怡蘭打造台味3.0！ 台灣本產水果酥PEKOE中秋上市

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「果乾花園台灣本產水果酥」融合美味酥餅皮與多種台灣頂級水果風味。圖／PEKOE食品雜貨鋪提供。
「果乾花園台灣本產水果酥」融合美味酥餅皮與多種台灣頂級水果風味。圖／PEKOE食品雜貨鋪提供。

中秋時節即將來臨，由生活美學作家葉怡蘭擔任主理人的PEKOE食品雜貨鋪，秉持著一貫對美味與品質的堅持，繼往年廣受好評的在地風格禮盒「荔枝酥」、「鳳荔酥」後，今年再度推出台味3.0──「果乾花園台灣本產水果酥」禮盒，將美味酥餅皮與濃縮了台灣水果豐郁滋味的多種水果融為一體，創造「1+1大於2」的全新美味體驗；即日起至9月11日，以單盒95折、10盒5200元優惠價販售。

「果乾花園台灣本產水果酥」內餡使用多達7種不同的台灣本產水果。首先將「台灣本產情人果乾」、「台灣本產愛文芒果乾」、「台灣本產金鑽鳳梨乾」、「台灣本產楊桃乾」和「台灣本產聖女小蕃茄乾」5種果乾切碎，反覆測試出最佳配搭比例，再加上以土鳳梨（台農3號）和金鑽鳳梨（台農17號）熬煮的果餡，在明亮奔放的酸味與飽滿果香中，將台灣頂級水果風味表現得淋漓盡致。

在餅皮方面，則使用進口自法國諾曼第的香濃奶油製成，與水果內餡達到內外平衡，在酥餅的香濃馥郁下，讓水果的酸甜展現畫龍點睛之妙。

「果乾花園台灣本產水果酥」禮盒外包裝，特別採用情人果熱情的黃綠色，並以率性筆觸，大方勾勒不同水果線條，率性自然，正如同本款果酥禮盒想要帶給人們清爽不甜膩的好口感，在仍帶有暑氣的初秋，恰是最佳選擇。

「果乾花園台灣本產水果酥」餅皮以進口自法國諾曼第的香濃奶油製成。圖／PEKOE食品雜貨鋪提供。
「果乾花園台灣本產水果酥」餅皮以進口自法國諾曼第的香濃奶油製成。圖／PEKOE食品雜貨鋪提供。
「果乾花園台灣本產水果酥」，原價580元，限時特價551元。圖／PEKOE食品雜貨鋪提供。
「果乾花園台灣本產水果酥」，原價580元，限時特價551元。圖／PEKOE食品雜貨鋪提供。
「果乾花園台灣本產水果酥」內餡使用多達7種不同的台灣本產水果，酸味奔放明亮，果香飽滿襲人。圖／PEKOE食品雜貨鋪提供。
「果乾花園台灣本產水果酥」內餡使用多達7種不同的台灣本產水果，酸味奔放明亮，果香飽滿襲人。圖／PEKOE食品雜貨鋪提供。

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