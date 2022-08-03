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義式時尚在華山 訪TOILETPAPER怪美展抽illy咖啡

聯合新聞網／ 聯合數位文創
現在至台北華山義大利怪美展，就有機會獲得義大利國寶級精品咖啡“illy深烘焙風味濾掛咖啡”1包，感受雙重感官的義式時尚饗宴。圖 / 聯合數位文創 提供
現在至台北華山義大利怪美展，就有機會獲得義大利國寶級精品咖啡“illy深烘焙風味濾掛咖啡”1包，感受雙重感官的義式時尚饗宴。圖 / 聯合數位文創 提供

展場重現了《TOILETPAPER》米蘭的工作室總部華美且具有獨特美學的設計。圖 / 聯合數位文創 提供
展場重現了《TOILETPAPER》米蘭的工作室總部華美且具有獨特美學的設計。圖 / 聯合數位文創 提供

義大利藝術家莫瑞吉奧・卡特蘭與時尚攝影大師皮耶波羅・法拉利於2011年聯手創立的《TOILETPAPER》是一本以詼諧、超現實影像聞名的獨立攝影雜誌。前衛而天馬行空的影像作品跳脫了平面，從傢俱延伸至餐具、壁紙，轉化為實體巡迴展「義大利怪美殿堂特展 TOILETPAPER: The Studio」，現正於台北華山熱烈展出中。展場分為五大區，原汁原味呈現超現實美學與普普風視覺風格的一座反極簡主義聖殿，帶領前來朝聖的民眾進入充滿荒謬美學空間，來場色彩繽紛的萬花筒世界之旅！

以《TOILETPAPER》為命名，代表著這本雜誌「簡單而真實，不需認真思考」的概念，讓任何人都能輕鬆地在洗手間翻閱。這本不含文字和廣告的純攝影雜誌，性質更猶如藝術刊物，打破了雜誌的主流符碼，探索新穎的藝術變貌和視覺延展的可能。本次展場還重現了《TOILETPAPER》米蘭的工作室總部華美且具有獨特美學的設計，讓台北華山增添了時尚之都米蘭的氣息。主辦單位聯合數位文創更與同樣來自義大利的咖啡品牌“illy”合作，推出於展覽期間，參觀「義大利怪美展」並以facebook或IG打卡，就有機會得到“illy深烘焙風味濾掛咖啡”1包的活動，數量有限，送完為止。

義大利國寶級精品咖啡“illy”皆使用來自四大洲9種頂級阿拉比卡咖啡豆調配而成，獨家的混豆配方及烘焙技術再加上對咖啡無比的熱情，造就獨特迷人的咖啡香，在全世界140個國家地區引領風潮！口感層次豐富、香氣濃郁，隨時隨處立即沖泡，就能盡情品味illy帶來的香醇豐潤、細膩靈動，現在來展就有機會體驗奢華咖啡的味蕾享受與超現實藝術的眼球衝擊，感受雙重感官的義式時尚饗宴。

「義大利怪美殿堂特展 TOILETPAPER: The Studio」2022年06月25日至2022年09月18日於華山1914文化創意產業園區東2D館展出。購票請上 udn售票網，另有團體大宗購票請洽：(02)7721-6955 #1（週一至週五09:00-17:00）；如欲了解更多展覽資訊，請上官方網站查詢。

義大利 咖啡

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