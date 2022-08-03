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相隔11年！茨城、福島食品進口解禁 現身台灣美食展

聯合新聞網／ 聯合數位文創
哈密瓜產量日本第一的茨城縣，帶來頂級哈密瓜。圖／台灣美食展提供
哈密瓜產量日本第一的茨城縣，帶來頂級哈密瓜。圖／台灣美食展提供

渡邊直美現身西門商圈!後裔情時代日本旅遊宣傳強勢回歸，邀您一起「開運茨城」。圖／台灣美食展提供
渡邊直美現身西門商圈!後裔情時代日本旅遊宣傳強勢回歸，邀您一起「開運茨城」。圖／台灣美食展提供

相隔11年，茨城縣及福島縣食品終於解禁，開放進口來台。為啟動後疫情時代觀光旅遊宣傳，茨城縣與福島縣與其他單位一起共組日本美食館，於8月5日至8日在台北世貿一館登場的台灣美食展強勢回歸！

茨城縣特別邀請於台灣出生、茨城縣長大的渡邊直美為宣傳大使，西門、信義商圈及捷運中山站都可以看見渡邊直美「開運茨城」廣告，還有網站介紹以茨城縣的能量景點，與以「開運」為主題的美食。

8/5-8/8台灣美食展展期間，茨城縣展攤有試吃及試飲活動，包括阿露斯哈密瓜、紅天使烤地瓜、山藥、納豆餅乾、紅春香地瓜乾、常陸秋蕎麥麵、蓮藕蕎麥麵、花林糖饅頭、水戶乃梅FUKUYUI酸梅、沙棘果汁及濃杏仁奶等，現場還有抽獎活動及觀光資訊介紹，還迎大家來哈密瓜及番薯產量日本第一的茨城縣的攤位品嘗經典美味，感受茨城縣的魅力！

除了茨城縣的美食，還有更多日本美食與物產於台灣美食展現身。包括，廣島縣靈魂美食廣島燒、福島縣浪江炒麵、味噌奶油起司與酒釀奶油起司、魷魚紅蘿蔔、魩仔魚生薑漬物、福島縣傳統工藝「大堀相馬燒」與台灣精釀啤酒「臺虎精釀」跨界聯名打造的「福虎添藝」啤酒杯、奈良老街江戶川鰻魚飯、柿葉壽司、九州佐賀縣唐津市140年老店「宮島醬油」的烤飛魚高湯玉子燒和麻辣湯麵、愛媛縣柑橘、海產，還有2022年新酒金賞率日本第一的高知土佐酒，以及被譽為用過就回不去的今治毛巾，還有道地香川縣推讚岐烏龍麵、沖繩泡盛等更多日本物產！

茨城縣最引以爲豪的黑毛和牛中最高等級品牌-常陸牛。圖／台灣美食展提供
茨城縣最引以爲豪的黑毛和牛中最高等級品牌-常陸牛。圖／台灣美食展提供

台灣美食展網羅日本人氣在地美食、美酒、物產，帶來最令人想念的道地美味！8月5日到8日就到日本美食館(攤位編號A203)、香川縣(攤位編號A128)、沖繩(攤位編號A225)來場異國美食之旅，品嘗不用出國也能吃到的日本在地美食，只有在2022台灣美食展才吃得到的限定美味，請把握機會，跟著味蕾到日本旅行！購票請上 udn售票網

台灣美食展

日期：2022年8月5日(五)~8月8日(一)

時間：每日10:00-18:00

地點：台北世貿一館﹙台北市信義區信義路5段5號﹚

購票： udn售票網

日本 福島

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