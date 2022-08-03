七夕怎麼過？ 70%想吃大餐、男女送禮地雷出爐

隨著8月4日即將到來，迎接七夕情人節，上班族有無浪漫的慶祝計畫，或者因疫情關係被迫「疫外」取消？最希望收到什麼禮物？對於未來的另一半，又有多少的期待？yes123求職網「七夕孤單指數與職場戀情調查」發現，60.4%的民眾表示「確定有慶祝情人節的計畫」，比例明顯高於去年的52.6%。但也有13.2%原本有慶祝計畫，因疫情取消。平均預算則落在5,398元，低於去年調查的5,590元。

今年七夕情人節，這些情侶檔有無慶祝計畫呢？由yes123求職網的調查發現，其中60.4%表示，「確定有慶祝情人節的計畫」，比例明顯高於去年的52.6%。

其餘39.6%不慶祝的，又分成：13.2%屬於「原本有慶祝計畫，但因疫情考量取消」；12%透露，「冷處理，不特別慶祝情人節」；還有14.4%屬於，「兩人分隔兩地或當天要工作，沒法慶祝情人節」。

假如有計畫慶祝今年的七夕，在可複選狀況下，主要活動依序為：「吃一頓浪漫大餐」(70.4%)、「送禮物或送花」(50.3%)、「寫情書或卡片、唱情歌」(35.2%)，以及「看電影」(30.5%)、「到摩鐵(MOTEL)慶祝」(25.2%)。 其餘情人節慶祝方式，還有這些：「看夜景、夜遊兜風」(20.7%)、「逛夜市、吃小吃」(19.4%)、「逛街購物」（15.8%)，以及「準備求婚」(10.2%)、「安排旅遊」(8.9%)。

當然對有另一半的上班族來說，都非常期待收到禮物！根據yes123求職網調查發現，以男性上班族來說，今年「最希望」收到的七夕情人節禮物，在可複選狀況下，前五名為：「智慧型手機」(34.6%)、「另一半親製的禮物」(32.8%)、「情書」(31.4%)，以及「運動用品」(28.2%)、「手錶」(25.8%)。

反之，男性上班族「最不希望」收到的七夕禮，在可複選狀況下，前五名是：「鑽戒」(31.7%)、「花束」(29.9%)、「現金或紅包」(27%)，以及「玩偶娃娃」(24.6%)、「金飾」(23.2%)。

女性上班族部分，今年「最希望」收到的七夕情人節禮物，在可複選狀況下，前五名是：「另一半親製的禮物」(34.8%)、「現金或紅包」(32.6%)、「百貨禮券」(27.6%)，以及「旅遊」(25.4%)、「智慧型手機」(21.4%)。

女性上班族「最不希望」收到的七夕禮，在可複選狀況下，前五名為：「花束」(28.1%)、「玩偶娃娃」(26.9%)、「巧克力」(24.9%)，以及「名牌包」(22.6%)、「服飾」(21.1%)。